الوحدة السعودي يتعاون مع مدرب الزمالك “باتريس كارتيرون”

أبدى مسؤولو نادي الوحدة السعودي اهتمامهم بالحصول على خدمات جناح نادي الزمالك المصري “محمد أوناجم”، خلال الميركاتو الصيفي 2020.

ويرغب المدير الفني لفريق الزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون في التعاقد مع بعض اللاعبين الأجانب، ويفكر في التضحية بالثنائي المغربي حميد احداد ومحمد أوناجم من أجل تحقيق ذلك الهدف.

وكشف وكيل النجم المغربي، عن تواصل مسؤولي الوحدة السعودي للاتفاق حول بنود التعاقد، تمهيدًا لإتمام الصفقة في حال قررت إدارة الزمالك الاستغناء عن خدماته بنهاية موسم 2020/2019.

وانضم أوناجم إلى صفوف الزمالك خلال الميركاتو الصيفي الماضي، قادما من الوداد البيضاوي المغربي مقابل مليون ونصف المليون دولار.

وشارك أوناجم مع الزمالك هذا الموسم في 22 مباراة محلية وأفريقية، ونجح في تسجيل 3 أهداف فقط.