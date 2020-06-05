ميسي يتدرب بشكل منفرد، فهل يغيب عن مباراة مايوركا؟

أضطر أسطورة برشلونة ليونيل ميسي للتدرب بشكل منفرد، اليوم الجمعة، في صالة الألعاب الرياضية لليوم الثاني على التوالي بسبب الإصابة الطفيفة التي تعرض لها الأسبوع الماضي بعد عودة التدريبات الجماعية لفرق الدوري الإسباني، تمهيدًا لاستئناف المسابقة منتصف الشهر الجاري.

وكشفت إدارة برشلونة في بيان رسمي عن طبيعة إصابة ليونيل ميسي، قائلة أنها في العضلة الرباعية، وكي لا تحدث مضاعفات تقرر فصله عن المجموعة للتدرب بشكل منفرد في صالة الألعاب الرياضية.

ومن المنتظر عودة ليونيل ميسي للتدريبات الجماعية يوم الاثنين المقبل، بالتالي فنسبة مشاركته على ملعب مايوركا في جولة استئناف الدوري الإسباني تزيد عن الـ 95٪، ولا يوجد أي خطر كبير يُهدد مشاركته في المباراة كاملة.

وأكدت مصادر صحيفة سبورت الكتالونية أن ميسي يُعاني من إصابة في الفخذ الأيمن، واصفة قرار تدرب ميسي بمفرده بـ “الإجراء الاحترازي” لتجنب تفاقم إصابته، لكنه سيستأنف التدرب مع زملائه في الأيام القليلة القادمة.