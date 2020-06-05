مدرب بنفيكا: قصة فيتوريا لم تزعجني من شائعات مدرب الهلال!

قرر مدرب الهلال السعودي السابق، جورجي جيسوس، في الاستمرار مع فلامينجو البرازيلي حتى يونيو 2021، بعد فترة طويلة من الشد والجذب بين الجانبين، تخللها انتشار تقارير صحفية أفادت بأن التقني البرتغالي مُرشح قوي للعودة إلى قيادة بنفيكا خلفا للمدرب الحالي “برونو لاجي“.

لكن مدرب بنفيكا أكد أنه لم يهتم كثيرًا بما تردد عن إمكانية رحيله من أجل افساح المجال عودة جيسوس إلى كرسي الإدارة الفنية، وأوضح أن الأمر تكرر أيضًا مع مدرب النصر السعودي الحالي، روي فيتوريا، خلال فترة قيادته النادي البرتغالي.

وكان النصر قد تعاقد مع روي فيتوريا في الميركاتو الشتوي 2019 قادمًا من بنفيكا، واستطاع المدرب البرتغالي قيادة العالمي إلى التتويج ببطولة الدوري السعودي للمحترفين (دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين )، وبطولة كأس السوبر السعودي، وينتهي عقده مع النادي العاصمي في يونيو 2020.

الاستفادة من تجربة فيتوريا

قال برونو لاجي في تصريحات نقلتها صحيفة “آبولا” البرتغالية “لا أدري ما يجب قوله! لم أهتم بما تردد عن رحيلي وحضور جيسوس. لقد حدث الأمر نفسه من قبل وقالوا أن خورخي سيحل محل روي فيتوريا. لكن هل حدث هذا؟ لا!”.

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وأضاف المدرب أنه يركز فقط على إظهار عمله مع لاعبيه، مؤكدًا “لو رحلت عن قيادة بنفيكا، لن أهتم بمن يأتي مكاني. يمكن أن يكون إما خورخي جيسوس أو أي شخص آخر يأتي إلى هذا المكان، وهو بالتأكيد موقع رائع”.

واختتم برونو بقوله “حديثي هذا لا يعني التقليل من جيسوس، لقد قام بعمل رائع في بنفيكا، وفاز خلال ثلاث سنوات بثلاث بطولات”.

أرقام رائعة

مدرب الزعيم السابق كان قد قاد فلامنجو للتتويج بـ5 ألقاب خلال عام، وهي كأس ليبرتادوريس، الدوري البرازيلي، كأس السوبر في أمريكا الجنوبية، كأس السوبر البرازيلي، وكأس غوانابارا.

وجلس صاحب الـ65 عامًا على مقعد تدريب الهلال في الفترة من يونيو 2018 حتى يناير 2019، وتُوج بكأس السوبر السعودي، وقاد الفريق الأزرق في 26 مباراة بجميع المسابقات، حقق الفوز في 20 وتعادل في 4 وخسر اثنين آخرين، وسجل الهلال تحت قيادته 48 هدفًا، واستقبلت شباكه 21 هدفًا.