اللجنة الخماسية تقدم مقترحًا جديدًا لإنقاذ الدوري المصري

قدمت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم، مقترحًا جديدًا إلى وزير الرياضة “أشرف صبحي“، من أجل إنقاذ بطولة الدوري المصري في نسختها الحالية.

ووضع نائب رئيس اللجنة “جمال محمد علي”، تصورًا يهدف إلى استئناف الدوري المصري هذا الموسم لتجنب قرار الإلغاء الذي لجأت له دول مثل فرنسا واسكتلندا وهولندا وبلجيكا.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية، عن تأجيل مجلس الوزراء لحسم ملف عودة النشاط الرياضي في مصر عمومًا وفي الدوري المصري خصوصًا حتى الأسبوع المقبل (اقرأ المزيد).

واقترح عضو الجبلاية على وزير الرياضة، استكمال النسخة الحالية من بطولة الدوري المصري الممتاز، مع صدور قرار بإلغاء الهبوط إلى الدوري المصري الدرجة الثانية (المظاليم).

وتضغط الأندية التي تواجه الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، أمثال وادي دجلة وأسوان من أجل إلغاء الموسم ككل بحجة فيروس كورونا.

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وقال جمال محمد علي في مذكرته التي تقدم بها إلى وزير الرياضة أشرف صبحي “في حالة إلغاء الهبوط هذا الموسم، سيتم تصعيد 4 فرق من دوري الدرجة الثانية (المظاليم)، على أن تجرى بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم المقبل من مجموعتين كل مجموعة 11 فريقًا”.

وكانت بطولة الدوري المصري قد أقيمت بنظام المجموعتين 6 مرات سابقة، في مواسم 1957-1958و 1962-1963 و1963-1964 و 1975-1976 و 2012-2013 و 2013-2014.

واقترح نائب رئيس اللجنة الخماسية أن يكون نظام الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية الموسم المقبل بهبوط 8 فرق، بواقع 4 فرق عن كل مجموعة، ثم يعود نظام الدوري إلى ما هو عليه الآن.

وتعاني بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم من شبح الإلغاء في ظل رفض 14 ناديًا لفكرة استئنافها، مع تمسك أندية الأهلي والمقاولون وبيراميدز وسموحة بضرورة استئنافها.