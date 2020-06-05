رياضة | يوفنتوس يستهدف التعاقد مع نجم روما

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 5 يونيو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يستهدف التعاقد مع نجم روما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستهدف مسؤولو فريق يوفنتوس التعاقد مع نجم فريق روما خلال فترة الإنتقالات الصيفية من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وأشارت تقارير إيطالية حسب صحيفة "توتو سبورت"، إن يوفنتوس تحرك لضم نيكولو زانيولو لاعب خط وسط فريق روما هذا الصيف.

ويسعى روما لإبرام صفقة تبادلية، حيث سينضم فيديريكو بيرناندسكي إلى فريق روما وسوف يدفع فريق يوفنتوس بعض الأموال خلال تلك الصفقة.

ويعد نيكولو زانيولو أبرز اللاعبين في الكالتشيو الايطالي خلال الفترة الماضية، ولكنه قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي بمنتصف الموسم الحالي.