رياضة | صفقة برشلونة الكبرى.. أرقام البرازيلي "نيمار" مع باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 5 يونيو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر صفقة برشلونة الكبرى.. أرقام البرازيلي "نيمار" مع باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتبط البرازيلي نيمار سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بالعودة لناديه السابق برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد محاولات النادي الكتالوني التي لم تكتمل للحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

ويواجه برشلونة صعوبة كبيرة في الحصول على خدمات "نيمار" بالصيف الحالي، وذلك بعدما اشترط النادي الباريسي الحصول على 175 مليون يورو للموافقة على رحيل اللاعب البرازيلي للنادي الكتالوني، وهو مبلغ ضخم لا يمكن لنادي برشلونة أو أي ناد آخر دفعه في الوقت الحالي في ظل الأزمة الاقتصادية لمعظم الأندية جراء توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار وباء كورونا.

وكان "نيمار" قد رحل عن برشلونة في عام 2017 وانتقل لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزاء في عقده مع النادي الكتالوني، ويسعي الأخير حاليا لاستعادة خدماته مجددا ولكن النادي الباريسي يحاول تحقيق أكبر مكسب مالي من وراء بيعه.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير كل ما قدمه "نيمار" مع باريس سان جيرمان الفرنسي:-

خاض البرازيلي نيمار دا سيلفا 80 مباراة مع باريس سان جيرمان الفرنسي في مختلف البطولات، بإجمالي دقائق لعب فعلية 6954 دقيقة، وسجل 69 هدفا، وصنع 39 هدفا، وحصل على 19 بطاقة صفراء وتعرض للطرد مرتين.

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في موسمه الأول مع باريس سان جيرمان 2017 / 2018، لعب "نيمار" 20 مباراة بالدوري الفرنسي، وسجل 19 هدف، وصنع 13 آخرين، بينما خاض 7 مباريات في دوري أبطال أوروبا، وسجل 6 أهداف وصنع 3 أهداف أخري، بينما شارك في مباراتين بكأس الرابطة الفرنسية، وسجل هدف، ولعب مباراة بكأس فرنسا وسجل هدفين.

أما في موسم 2018 / 2019، شارك في 17 مباراة بالدوري الفرنسي، وسجل 15 هدفا، وصنع 8 أهداف، ولعب 3 مباريات بكأس فرنسا وسجل هدفين وصنع 3 ، بينما خاض 6 مباريات في دوري أبطال أوروبا، وسجل 5 أهداف وصنع هدفين، ولعب مباراة بكأس الرابطة الفرنسية وسجل هدف، ومباراة بكأس الأبطال ولم يسجل أي أهداف.

في الموسم الحالي، شارك نيمار في 15 مباراة بالدوري الفرنسي، وسجل 13 هدفا وصنع 6 آخرين، كما خاض 4 مباريات في دوري الأبطال، وسجل 3 أهداف وصنع هدفين، وشارك في مباراتين بكأس الرابطة الفرنسية وسجل هدف وصنع هدفين، وخاض مباراة بكأس فرنسا وسجل هدف وحيد.

حصل نيمار مع باريس سان جيرمان على الدوري الفرنسي 3 مرات، وكأس فرنسا مرة وحيدة، وكأس الرابطة الفرنسية مرة وحيدة.



