رياضة | بسبب طارق وساسي.. هل يبحث حسام عاشور عن مركز جديد في الزمالك "على كبر"

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 5 يونيو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر بسبب طارق وساسي.. هل يبحث حسام عاشور عن مركز جديد في الزمالك "على كبر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عادة يبحث اللاعب "صغير السن" عن توظيف نفسه في أكثر من مركز حتى يتمكن من حجز مكان له بالتشكيل الأساسي لفريقه أو يصبح لاعب لا غنى عنه سواء لناديه أو لمنتخب بلاده ولكن هل من الممكن أن يسعى لذلك لاعب كان على "مشارف إعتزال لعب كرة القدم" ويوظف نفسه في أكثر من مركز؟

أنباء انضمام حسام عاشور للزمالك

وبالطبع شاهدنا جميعا الفترة الماضية أزمة كبيرة بين حسام عاشور نجم وسط النادي الأهلي وإدارة ناديه بسبب مباراة إعتزاله والتي انتهت بتوجيه النادي الشكر له ليتراجع اللاعب عن قرار الإعتزال ويكشف أنه سيتواجد لموسم أخر في الملاعب وسط امتلاكه لعروض برتغالية وسعودية.

ومع كل هذه المشاكل والقرارات ظهرت تقارير صحفية تربط عاشور بالانضمام إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة ليختم مسيرته الكروية داخل جدران القلعة البيضاء.

أسئلة حائرة بين الجماهير باستثناء سؤال

وبالطبع بعد انتشار هذه التقارير كان هناك بعض الأسئلة التي يتم طرحها بين جماهير كرة القدم في مصر وكانت تلك الأسئلة من عينة "هل سيدفع تركي آل الشيخ عقد عاشور مع الزمالك؟.. هل الزمالك سيضمه نكاية في الأهلي؟.. هل يرغب عاشور في إثبات نفسه من جديد وأنه لازال قادر على مواصلة اللعب؟".

ولكن وسط كل هذه الأسئلة المنطقية هناك سؤال جوهري لم نسأله لأنفسنا كيف سيشارك حسام عاشور مع الزمالك وكيف سيحجز مكان أساسي لنفسه داخل تشكيل القلعة البيضاء؟

يعلم الجميع أن نادي الزمالك يملك ثنائي مميز جدا في خط الوسط على مستوى القارة الإفريقية وهما طارق حامد وفرجاني ساسي واللذان يعتمد عليهما المدير الفني باتريس كارتيرون في كل المباريات للأبيض وبشكل أساسي ولا يستغنى عن أحداهما إلا للظروف الطارئة كالإصابة أو الإيقاف أو ما شابه.

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وبالتالي لن تكون مهمة عاشور لحجز مكان أساسي في خط وسط الزمالك سهله لعدة أسباب فعلى الرغم من معرفة كارتيرون السابقة به وقت تدريبه للأهلي ولكن سيواجه الفرنسي مشكلة في خلق حالة تجانس سواء بينه وبين ساسي أو طارق بعد أن خلقها بالفعل بينهما وتمكن من الاستفادة منهما أما السبب الثاني سيرجع لعامل السن الكبير لعاشور مقارنة بثنائي الأبيض.

مراكز جديدة لعاشور

وهناك حل أخر أمام حسام عاشور في حالة انضمامه للزمالك بالفعل ولكن سيكون حل صعب وهو البحث عن مركز جديد له يوظف نفسه فيه غير مركز الوسط ليتمكن من كسب مكان أساسي في تشكيل كارتيرون.

وعلى مدار مشواره الكروي لم نجد حسام عاشور يشارك في مركز غير مركز الوسط نهائيا سواء مع الأهلي أو في المرات التي شارك فيها مع منتخب مصر ولكن حاول موقع "الخليج 365 الرياضي" من خلال هذا التقرير البحث عن مركز جديد لحسام عاشور في حالة انضمامه للزمالك وجاءت النتيجة كالآتي:

بالطبع بعيدا عن مركز حراسة المرمى يمكن أن يجد حسام عاشور نفسه في مركز قلب الدفاع بعض الشئ أو على الظهيرين في حالة كانت خطة الفريق دفاعية بحته.

ولكن لا يمكن لمسمار القلعة الحمراء أن يشارك في أيا من المراكز الأمامية سواء الأجنحة أو الهجوم وذلك لأنه عرف دائما بقدرته الدفاعية وضعفه على المستوى الهجومي فقد خاض 478 مباراة مع الأهلي طوال مسيرته بمختلف البطولات سجل خلالهم 3 أهداف فقط وصنع 17 هدف آخرين.

المهمة شبه المستحيلة

وبالتالي هل سيتمكن حسام عاشور صاحب الـ34 عام من اكتشاف نفسه في مركز جديد في حالة انضم للزمالك أم سيثبت نفسه ويربح مكان أساسي في خط وسط الأبيض أم سيكون له رأيا أخر وينضم لنادي جديد خارج مصر ويظل متمسك بمركزه حتى يعلن إعتزاله.

أيام وسيكشف لنا حسام عاشور عن اختياره ومركزه وناديه الجديد لنترقب ما سيقوم به عاشور أسطورة الأهلي في أخر مواسمه في عالم كرة القدم.