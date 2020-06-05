رياضة | بفرمان من زيدان.. ريال مدريد يلغى الراحة من التدريبات

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 5 يونيو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر بفرمان من زيدان.. ريال مدريد يلغى الراحة من التدريبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألغى زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الراحة التي كانت مقرر بنهاية الأسبوع، نظرا لاقتراب عودة الليجا، على أن يكون المران الأخير غدا السبت.

وكان زيدان أخبر لاعبيه اليوم، بأن السبت ستخضع المجموعة بأكملها لمران قاس، قبل أيام من مباراة الفريق المقبلة في الليجا أمام إيبار المقرر لها 14 من الشهر الجاري على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو".

وشهد مران الجمعة تدريبات خفيفة، ولم يتم تقسيم اللاعبين لفريقين لإجراء مباراة بينهما، وشهدت بداية المران فقط تدريبات بدنية مكثفة قبل البدء في التدريب بالكرة.

ولم يكن هناك سوى غياب وحيد فقط للإصابة، وهو اللاعب الصربي لوكا يوفيتش الذي يواصل عملية التعافي.