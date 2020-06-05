رياضة | مفاجأة.. بلايلي يقترب من الرحيل عن أهلي جده لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 5 يونيو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. بلايلي يقترب من الرحيل عن أهلي جده لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب الجزائري يوسف بلايلي نجم نادي أهلي جدة من الرحيل عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان يوسف بلايلي قد انضم إلى صفوف نادي أهلي جده في الصيف الماضي قادما من صفوف نادي الترجي التونسي.

وأكدت تقارير صحفية أن السبب وراء احتمالية رحيل بلايلي عن أهلي جده هو تلقيه عرض تركي مغري لضمه في الصيف القادم.

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وأشارت التقارير إلى أن نادي جالطة سراي التركي يرغب في التعاقد مع يوسف بلايلي في الصيف القادم مقابل مبلغ ضخم.

وذكرت التقارير أن مسئولو نادي جالطة سراي تواصلوا بالفعل مع بلايلي في الفترة الماضية لإقناعه بالانضمام إلى الفريق واللاعب من المتوقع أن يوافق على العرض.

يذكر أن يوسف بلايلي أيضا يمتلك العديد من العروض الأخرى سواء من الدوري الفرنسي أو الدوري التركي لضمه في سوق الانتقالات الصيفية ولكن اللاعب لم يحسم وجهته بعد.