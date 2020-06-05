رياضة | بويج يتحدث عن أزمة فاتي وجاهزية سواريز وإصابة ميسي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 5 يونيو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر بويج يتحدث عن أزمة فاتي وجاهزية سواريز وإصابة ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المعالج الفيزيائي لويس بويج عن تشخيص ما يعاني منه أسطورة نادي برشلونة ليونيل ميسي بعد وجود أنباء عن إصابة قوية تعرض لها اللاعب.

تحدث لويس بويج المعالج الفيزيائي الشهير عن عدد من الأمور الهامة فيما يتعلق بإصابة ليونيل ميسي وجاهزية لويس سواريز وأزمة يعاني منها أنسو فاتي.

وقال بويج في تصريحاته اليوم: "ميسي لديه تقلص في العضلات بسبب الجهد الكبير الذي يبذله، هو يجب أن يكون في مباراة مايوركا لأنها مسألة تافهة، التقلص لا يعتبر إصابة أصلًا. ليو يقدم 300% في التدريب فمن الطبيعي أن يكون لديه بعض الحمل الزائد، ميسي بذل المزيد من الجهد فور العودة، وكان يعمل بشكل كثيف. وعضلاته لم تتكيف على ذلك بعد".

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وتابع: "الآن العديد من المباريات قادمة في غضون أيام قليلة، وقليل من وقت التعافي مع التوتر العقلي والخوف قليلًا من الإصابة. هنا سيتبين إذا كانوا قد قاموا بالعمل عقليًا وإذا كانوا يعرفون كيف يحمون أنفسهم عن طريق القيام بالعمل كما ينبغي".

وأضاف: "التبديلات الخمسة ستؤثر على برشلونة، لأنهم يلعبون من أجل إرهاق الخصم وسيصبح الأمر أكثر صعوبة".

وواصل: "سيكون لدى سواريز رغبة رهيبة في إثبات أنه ما زال قاتلاً بعد كل ما قيل عنه، وقد يكون أنسو فاتي كما قيل لديه مشكلة تتعلق بنمو الغضاريف. هذه أشياء جزء من حياته المهنية".