رياضة | مع أم ضد.. "الخليج 365 الرياضي" يستعرض آراء لاعبي ومدربي المظاليم بشأن عودة المسابقات

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 5 يونيو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر مع أم ضد.. "الخليج 365 الرياضي" يستعرض آراء لاعبي ومدربي المظاليم بشأن عودة المسابقات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كتب - مصطفى الجندي - رأفت أمين - عاطف الشعيني - محمد الحسيني - سالم خليل

يستعرض "الخليج 365 الرياضي" عدد من آراء مدربي ولاعبي دوري القسم الثاني والثالث، فيما يخص عودة النشاط الرياضي المتوقف بسبب جائحة كورونا.

أكد كمال الزين المدير الفني لفريق نادي الشبان المسلمين بقنا، أنه مع عودة النشاط فيما لا يتعارض مع سلامة اللاعبين وأفراد المنظومة الكروية.

وأضاف في تصريحات لـ "الخليج 365 الرياضي" أن توقف النشاط أثر بالسلب على معظم أفراد المنظومة، لاسيما وأن أغلبهم لا يوجد لهم مصدر رزق سوى كونه لاعب كرة قدم، مشيراً أنه يجب على اللجنة الخماسية دراسة أي قرار سواء بالإستئناف أو الالغاء، بما يصب في مصلحة أفراد المنظومة.

على جانب آهر، قال شديد قناوي المدير الفني للمنيا بأن عودة النشاط للقسم التاني بدون اجراء الاحترازات الوقائية شبة استحالة، مطالبا بأنه قبل العودة ونزول الملعب لابد من إجراء كشف طبي علي جميع الاعبين والمنظومة بالكامل وعدم ترك الاعبين للسفر علي ان تكون إقامة كاملة في نادي المنيا الجديد لعدم استقبال الفيرس من أي فرد.

كما أضاف بأن عودة النشاط صعب بعد توقف استمر أربعة شهور لذلك لابد من وجود كافة الإحترازات الطبية اللازمة لجميع افراد المنظومة، الي جانب عمل كشف طبي أسبوعيا للجميع وتعقيم مكان الاقامة بشكل دائم.

وقال حاتم حسن المدير الفني لفريق القومي والصف، عبر "الخليج 365 الرياضي" استكمال الدوري بعد توفير الوقاية الكاملة لجميع أفراد المنظومة و تبقي إرادة الله عز وجل خاصة أن القسم الثالث و الممتاز ب في عدد مباريات بسيط و صعود الأوائل دون دورة ترقي.

وقال جمعة مشهور المدير الفني لفريق السكة الحديد لأنه مع عودة الدورى أو صعود متصدرى القمة.

كما طالب تامر عبد الخالق المدير الفني لفريق البلاستيك عودة الدوري مع أخذ كافات الاحتياطات اللازمة

فيما أكد أحمد خلف "فلافيو" مدافع نادي الشبان المسلمين بقنا، على أهمية عودة النشاط، حيث انه لايوجد لديه أي مصدر سوى كونه لاعب كرة قدم.

وأشار فلافيو الي ان المسابقة قاربت على الانتهاء حيث لا يبقى سوى 5 جولات ومن الممكن خوضها في 20 يوم، مطالبا اللجنة الخماسية والمسؤولين تقديم يد العون للاعبي دوري المظاليم من خلال اتخاذ قرار بعودة النشاط الرياضي في أقرب وقت.

ويقول كيرلس ماهر مهاجم نادي الألومنيوم، إنه ينتظر قرار عودة النشاط بفارغ الصبر، مشيرا الي أن أي قرار غير استئناف الدوري، اعتبره ضياع لمجهود موسم كامل اجتهد خلاله جميع اللاعبين والجهاز الفني من أجل تحقيق حلم الصعود.

وتابع على اللجنة الخماسية مراعاة ظروف كل مسابقة قبل اتخاذ أي قرار، لاسيما وأن مسابقة لها ظروف خاصة.

فيما أوضح مصطفى زيكو، لاعب جمهورية شبين، أنه مع عوده النشاط لكن الأهم من العوده هو الحفاظ على سلامة كل مصري، وأشار أن عودة النشاط لن تؤثر على سلامه اللاعبين، وأن قرار العودة سيكون إيجابي، وفقاً للشروط التي تضعها وزارة الصحة، بينما أنه في حالة الإلغاء قال أنه لو صدر ذلك القرار يجب سرعة الغعلان عنه وتحديد موعد الدوري الجديد لكافة الدرجات.

وصرح محمد كمال أمين "ميدو" صانع ألعاب فريق سرس الليان متصدر المجموعة العاشرة للقسم الثالث أنه في انتظار شاره بدء المباريات حتى يحقق حلم سرس الليان في الصعود للترقي المؤهلة للقسم الثاني.

على جانب آخر، قال صلاح صالح مدير نادي الألومنيوم والمشرف العام على الكره : إن إدارة النادي تتمنى عودة النشاط في أقرب وقت، مؤكدة علي استعداد النادي لتوفير كافة الإجراءات الاحترازية التي يحددها الاتحاد.

وأشار صالح الي ان عودة النشاط بمثابة عودة الروح للجسد، لاسيما وان الحياة توقفت بقرار توقف النشاط الرياضي الذي يترتب عليه توقف منظومة تخدم الكثير من عاملين ولاعبين وأجهزة فنية.

وكشف محمد هريدي المدير الفني لفريق نادي ملوي بأنه مؤيد لعوده النشاط الرياضي في مصر من أجل إعطاء جميع الفرق في حقوقهم في المسابقة سوء في الصعود أو الهبوط بعد نهاية الموسم الرياضي، كذلك بعد نهاية الموسم الرياضي يحق للاعب أخذ جميع مستحقاته المتفق عليها مع النادي، كما أن رجوع النشاط في هذه الفتره يعتبر بروفه قويه لبدأ الموسم الجديد وكيفيه التعامل مع فيرس كورونا.

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وإختتم حديثه بأن الكره استثمار اقتصادي، ولابد من الاهتمام بهذه الاستثمارات لأنها شئ مهم لكل العاملين في كره القدم من لاعبين، ومدربين، وآدريين، وجميع الاجهزه المختصه في كره القدم حيث أنه يعمل بها عدد كبير من الاشخاص.

وذكر محمد ناجح لاعب مركز شباب القيس بأن استمرار الموسم الكروي أمر صعبا للغايه ذاكرا في حديثه بأن الأسباب تتمثل في ضعف الإمكانيات المتواجده حاليا، وأن عوده النشاط الرياضي في مصر الآن يحتاج إلى امكانيات كبيره، وأن هذه الإمكانيات غير متوفره في الوقت الحالي موضحا أن افضل شئ لهذا الموسم ان يتم الغاؤه وأن يعود النشاط في الموسم الجديد 2020-2021.

وصرح محمد شديد لاعب المنيا بأنه يؤيد وبقوه عوده النشاط الرياضي في مصر، حيث ذكر بأن شروط العوده من وجهه نظره تتمثل في أن الوعي لابد وأن يكون متوفر عند الأشخاص الذين يعملون في المنظومه الرياضية، كما انني أتعامل مع أي شخص وكأنه مصاب بهذا الفيرس، وسوف اتخذ كافه الإجراءات الاحترازية لانني لدي أسره أخاف عليها من الإصابة بهذا الفيرس.

فيما أكد محمد عبدالسميع المدير الفني لبترول اسيوط، انه مع عودة النشاط الرياضي في مصر كما حدث في عدد من الدول الأوروبية واضاف انه يمكن العودة للتدربيات بشكل فردي اولا ثم يتم تقسيم الفريق الي مجموعات كل مجموعه لا تزيد عن عشرة لاعبين لمدة 15يوم ثم يتم العودة للتدربيات بشكل طبيعي بعد ذلك مع ضرورة تعقيم أدوات التدريب وغرف الملابس.

وأكد أحمد ترك مهاجم نادي بترول أسيوط أنه يؤيد بشدة عودة النشاط الرياضي في مصر وأن من يرفض عودة النشاط الرياضي هم الأندية المهددة بالهبوط واندية وسط الجدول والتي التي لن يؤثر عودة النشاط من عدمه في ترتيبهم في جدول المسابقة.

وأضاف أن توقف النشاط أضرّ باللاعبين بدرجة كبيرة ممن ليس لديهم حرفة سوي كرة القدم، كما اكد انه لم يخرج من المنزل منذ ثلاثة أشهر إلا للضرورة.

فيما قال محمد عبد الرحمن (لعبة) لاعب البنك الأهلي، أنه مع عودة القسم الثالث،. خاصاً ان المسابقة على وشك الانتهاء، ومن الممكن إستكمالها في شهر، مطالباً اتحاد الكرة بالنظر في استمرار الدوري، وأن الغاء الدوري ستكون خسارة فادحة على فريقه، وأن فريقه متصدر المجموعة الأولى متساوياً مع بني سويف في عدد من النقاط برصيد 35 نقطة.

بينما صرح اللاعب عبد الفتاح دروجبا لاعب سرس الليان، انه يتمني استئناف الدوري، لان التوقف على جميع اللاعبين. ولابد أن نتعايش مع هذ الوباء، واستئناف الدوري مطلب معظم فرق القسم الثالث، وفي حالة إلغائه ستكون خسارة فادحة لجميع الفرق من الناحية المادية، التي قامت بصرف مبالغ طائلة من أجل الصعود للممتاز (ب)، ويتصدر سرس الليان المجموعة العاشرة برصيد 52 نقطة في منافسة قوية مع الشرقية، ويحتاج نقطة واحدة لتأكيد صعوده.

بينما أكد اللاعب بدر إبراهيم لاعب المعادي، أن استئناف الدوري مطلب جميع اللاعبين، وأن القسم الثالث يحتاج شهر فقط من أجل انتهاء المسابقة بكامل مجموعاته، وهناك دورة ترقي بدأت بالفعل. فى من الصعب الغاء المسابقة، وهذا ما اتمناه بالفعل. وفي النهاية أشكر نادي المعادي على قيامه بصرف مستحقات اللاعبين في هذه الظروف الصعبة.

ويشير أحمد المحرات، حارس جمهورية شبين، الموضوع صعب علي كل الأندية ولاعبي الدرجة التانية والتالتة والرابعة، وأن إلغاء الدوري الممتاز لن يؤثر على اللاعبين، بينما سيتسبب الإلغاء في معاناه كبيره للاعبي المظاليم.

مشدداً أن لاعبي المظاليم لم يجدوا مصاريف تكفي للصرف على منازلهم، بسبب تواجدهم في المنازل قرابة الثلاث شهور بلا عمل أو تدريبات.

وأضاف أنه من يطالب بإلغاء الموسم في كافة الدرجات، لم ولن يشعر بمعاناة المظاليم، رغم أن كافة العناصر تذهب لعملها دون أضرار عليهم كما يتقاضون رواتبهم بشكل طبيعي بخلاف لاعبي الكرة حالياً.

وقال محمد عادل زيدان مدافع عرب الرمل، بالقسم الثاني، أنه مع الإلغاء وصدور قرار بمواعيد الموسم الجديد في كافة الدرجات حتى يبدأ اللاعبين في التجهيز للمرحلة المقبلة.

وقال اللاعب علي عفيفي : جمعنا في حالة غضب من توقف المسابقات، ونحن نساند الدولة، لكن ما يحدث هو خراب لبيوت اللاعبين والمدربين والإداريين، مشيراً أنه مع عودة الحياة لطبيعتها يجب إتخاذ قرار فوري بعودة النشاط.

كما يتوقع عفيفي بصعوبة عودة الموسم الحالي، وصعوبة إستكمالة، لسببين اولهم الاندية محتاجة شهر لعمل فترة اعداد بجانب صعوبة إقامة المباريات نظراً لعدم جاهزية اللاعبين فنيا وبدنيا.

فيما قال اسلام فرج لاعب غزل شبين، لو الوضع هيفضل سىء فالأفضل الإلغاء، لكنه يفضّل الإنتظار لنهاية يونيو الحالي ثم صدور القرار وفقاً لأرقام الإصابات والوفيات.

ويقول محمد عزازي حكم مساعد درجة أولى : مع عودة النشاط، في أسرع وقت، أو صدور قرار سريع بإلغاء الموسم وإعلان موعد الموسم الجديد مبكراً، نظراً لتواجد أكثر من 5 مليون شخص يعملوا في المجال الرياضي، كما تمنى عودة الحياة بأكملها وليس النشاط الرياضي فقط.

وقال محمد الجمال : أتمنى عودة النشاط، لكنه يرى أن المصلحة العامة تصعب من صدور قرار العودة، في ظل الضرر الكبير، وثقافة الشعب المصري، مؤكدا على أهمية الحفاظ على الأرواح أكثر من عودة المسابقات.