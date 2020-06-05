رياضة | بعد اقترابه من العودة للملكي.. ماذا قدم أشرف حكيمي مع بوروسيا دورتموند؟

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 5 يونيو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد اقترابه من العودة للملكي.. ماذا قدم أشرف حكيمي مع بوروسيا دورتموند؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح المغربي أشرف حكيمي نجم ريال مدريد المعار إلي بوروسيا دورتموند الألماني، قريبًا من العودة للنادي الملكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد تألق اللاعب بشكل لافت للأنظار رفقة أسود الفيستفاليا بالموسم الحالي.

وتلقي "حكيمي" عدة عروض خلال الفترة الحالية للحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي، لكن النادي المدريدي يتمسك باستعادة خدمات اللاعب في الموسم الجديد، بعد المستويات الرائعة التي يقدمها مع الفريق الألماني في الموسم الحالي.

وانتقل أشرف حكيمي إلي نادي بوروسيا دورتموند الألماني في صيف عام 2019، وذلك بعدما فشل في حجز مكان بالتشكيلة الأساسية مع الفريق الملكي، حيث شارك معه في 17 مباراة فقط، وسجل هدفين، وصنع هدف في إجمالي دقائق لعب فعلية 1315 دقيقة.

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ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير ما قدمه أشرف حكيمي مع بوروسيا دورتموند:-

وشارك "حكيمي" في 50 مباراة مع بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني، بإجمالي دقائق لعب فعلية بلغت 4140 دقيقة، وسجل 7 أهداف، وصنع 14 هدفًا، بينما خاض 5 مباريات بكأس ألمانيا وسجل هدف وحيد في 371 دقيقة لعب.

بينما لعب النجم المغربي 13 مباراة مع بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، وسجل 4 أهداف، وصنع 3 آخرين، في إجمالي دقائق لعب فعلية 1080 دقيقة، كما شارك في مباراة وحيدة بكأس السوبر الألماني ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

وبلغ إجمالي مشاركات "حكيمي" مع بوروسيا دورتموند 69 مباراة في مختلف البطولات، وسجل 12 هدفًا، وصنع 17 هدفًا آخرين، وحصل على 8 بطاقات صفراء، وتوج معه ببطولة السوبر الألماني.