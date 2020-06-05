رياضة | حلمي طولان يدافع عن نفسه بعد هجوم قناة الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 5 يونيو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر حلمي طولان يدافع عن نفسه بعد هجوم قناة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دافع حلمي طولان المدير الفني لنادي الزمالك السابق والحالي لإنبي، عن نفسه، بعد العديد من الانتقادات التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، بعد إشادته بمجلس إدارة الأهلى.

وكان طولان قد كتب عبر حسابه الشخصي عبر إحدى مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا:" كل التحية والتقدير لمجلس إدارة النادي الأهلي على قراراته المحترمة الصادرة اليوم".

وتعرض طولان للعديد من الانتقادات، بعد تعليقه وإشادته بمجلس إدارة المارد الأحمر.

وكتب طولان عبر حسابه الشخصي:" هل كي أثبت للناس زملكاويتي، من الضروري أن أسب وأتجاوز في حقهم".

وتابع:" لا يصح أن أكون زمالكاوي وأحترم الجميع وأقدرهم ولا أتجاوز في حقهم وأقدم للجميع صورة محترمة عن الزمالكاوية المحترمين؟".

وأتم تصريحاته، قائلا:" ولا عايزني أمسك طبلة زيكم".

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