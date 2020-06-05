رياضة | جلسة بين الخطيب وفايلر قبل عودة النشاط

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 5 يونيو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر جلسة بين الخطيب وفايلر قبل عودة النشاط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجاءت الجلسة في وجود سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وعمرو محب مترجم الفريق، وذلك لمناقشة العديد من الملفات التي تخص الفريق في الفترة الحالية.
كما حرص مجلس الإدارة على الاطمئنان على سير البرامج التدريبية التي يؤديها كل لاعب بشكل منفرد، قبل استئناف النشاط الرياضي مرة أخرى.
وعقب الجلسة أكد عبدالحفيظ أن الكابتن محمود الخطيب استمع لرؤية رينيه فايلر واحتياجات الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة، إذا ما قررت الدولة استئناف النشاط من جديد.
و حرص رئيس الأهلي خلال الجلسة على الاطمئنان على جميع اللاعبين وسير البرامج التدريبية، التي يتم إرسالها للاعبين بانتظام، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ويؤديها كل لاعب بشكل منفرد، حتى يكون الجميع مستعدًّا للمرحلة المقبلة.
ويتوقف النشاط الرياضي في مصر وأغلب دول العالم بالوقت الحالي بناءً على توصية من وزارات الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
ومن المقرر أن يتم استئناف التدريبات الخاصة بالأندية، وعودة الأنشطة، حسب تصريحات رئاسة الوزراء والتي أعلنت بدء فتح الأندية ومراكز الشباب بشكل تدريجي المرحلة المقبلة.