رياضة | جلسة بين الخطيب وفايلر قبل عودة النشاط

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 5 يونيو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر جلسة بين الخطيب وفايلر قبل عودة النشاط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، جلسة ظهر اليوم الجمعة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، من أجل مناقشة بعض الملفات.

وجاءت الجلسة في وجود سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وعمرو محب مترجم الفريق، وذلك لمناقشة العديد من الملفات التي تخص الفريق في الفترة الحالية.

كما حرص مجلس الإدارة على الاطمئنان على سير البرامج التدريبية التي يؤديها كل لاعب بشكل منفرد، قبل استئناف النشاط الرياضي مرة أخرى.

وعقب الجلسة أكد عبدالحفيظ أن الكابتن محمود الخطيب استمع لرؤية رينيه فايلر واحتياجات الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة، إذا ما قررت الدولة استئناف النشاط من جديد.

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و حرص رئيس الأهلي خلال الجلسة على الاطمئنان على جميع اللاعبين وسير البرامج التدريبية، التي يتم إرسالها للاعبين بانتظام، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ويؤديها كل لاعب بشكل منفرد، حتى يكون الجميع مستعدًّا للمرحلة المقبلة.

ويتوقف النشاط الرياضي في مصر وأغلب دول العالم بالوقت الحالي بناءً على توصية من وزارات الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يتم استئناف التدريبات الخاصة بالأندية، وعودة الأنشطة، حسب تصريحات رئاسة الوزراء والتي أعلنت بدء فتح الأندية ومراكز الشباب بشكل تدريجي المرحلة المقبلة.