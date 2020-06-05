رياضة | مفاجأة.. أزارو يحسم وجهته في الصيف

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 5 يونيو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. أزارو يحسم وجهته في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض المغربي وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي والمعار إلى صفوف نادي الاتفاق السعودي فكرة العودة إلى الأحمر مرة أخرى في نهاية الموسم الجاري عقب انتهاء إعارته.

وكان النادي الأهلي قد استقر هو الأخر على بيع أزارو في الصيف القادم وذلك بناءا على طلب من السوسيري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الذي أكد أنه ليس في حاجة لخدمات اللاعب في الموسم القادم.

وأكدت تقارير صحفية أن هناك أحد أندية الدوري القطري تقدمت بعرض في الساعات القليلة الماضية للتعاقد مع أزارو في الصيف واللاعب يفكر في الموافقة على هذا العرض.

وأظهرت العديد من الأندية رغبة في التعاقد مع وليد أزارو في الصيف القادم أبرزها نادي الوصل الإماراتي ونادي الشباب السعودي.