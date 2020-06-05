رياضة | تطورات جديدة تهدد عودة الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 5 يونيو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر تطورات جديدة تهدد عودة الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بالرغم اقتراب استئناف الموسم الرياضي في في إيطاليل، ألا أن لا يزال يشعر بالقلق بشأن إمكانية عدم استكمال الموسم بسبب قواعد الحجر الصحي للاعبين المصابين بفيروس كورونا.

وقال جابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي "هذا يثير قلق حركة كرة القدم بالكامل".

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وأضاف أنه طالب وزير الرياضة، فينشنزو سبادافورا، بإعادة النظر في هذه القاعدة إذا استمر انخفاض عدد الحالات الجديدة المصابة في البلاد.

وتابع جرافينا مشيرا للدوري الألماني "توجد قواعد واضحة تسمح باستمرار النشاط بعزل اللاعب أو عضو الجهاز الفني فقط".

وطرح جرافينا عدة حلول بديلة، بينها إقامة مباريات فاصلة أو إعلان إنهاء الموسم وفقا لعدد النقاط الحالية لكل فريق، لكن هذه الحلول لم تحظ بقبول جيد.