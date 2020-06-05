شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يجتمع مع فايلر و عبدالحفيظ للاطمئنان على فريق الكرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، جلسة الجمعة، مع رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، في حضور عمرو محب، مترجم الفريق، وذلك لمناقشة العديد من الملفات التي تخص الفريق في الفترة الحالية، والاطمئنان على سير البرامج التدريبية التي يؤديها كل لاعب بشكل منفرد.
وعقب الجلسة أكد عبدالحفيظ أن الكابتن محمود الخطيب استمع لرؤية رينيه فايلر واحتياجات الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة، إذا ما قررت الدولة استئناف النشاط من جديد.
وحرص رئيس الأهلي خلال الجلسة على الاطمئنان على جميع اللاعبين وسير البرامج التدريبية، التي يتم إرسالها للاعبين بانتظام، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ويؤديها كل لاعب بشكل منفرد، حتى يكون الجميع مستعدًّا للمرحلة المقبلة.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
29,767
-
تعافي
7,756
-
وفيات
1,126
كانت هذه تفاصيل خبر الخطيب يجتمع مع فايلر و عبدالحفيظ للاطمئنان على فريق الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.