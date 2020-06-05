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الخطيب يجتمع مع فايلر و عبدالحفيظ للاطمئنان على فريق الكرة

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عمرو الصاوي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، جلسة الجمعة، مع رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، في حضور عمرو محب، مترجم الفريق، وذلك لمناقشة العديد من الملفات التي تخص الفريق في الفترة الحالية، والاطمئنان على سير البرامج التدريبية التي يؤديها كل لاعب بشكل منفرد.

وعقب الجلسة أكد عبدالحفيظ أن الكابتن محمود الخطيب استمع لرؤية رينيه فايلر واحتياجات الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة، إذا ما قررت الدولة استئناف النشاط من جديد.

وحرص رئيس الأهلي خلال الجلسة على الاطمئنان على جميع اللاعبين وسير البرامج التدريبية، التي يتم إرسالها للاعبين بانتظام، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ويؤديها كل لاعب بشكل منفرد، حتى يكون الجميع مستعدًّا للمرحلة المقبلة.

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