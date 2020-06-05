شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يطمئن على حالة أشرف زكى أمين صندوق الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة النادي على قيام المستشار مرتضى منصور رئيس النادي وأعضاء المجلس بالاطمئنان على الحالة الصحية للدكتور أشرف زكي أمين الصندوق ونقيب المهن التمثيلية بعد قيامه بإجراء عملية جراحية خلال الساعات القليلة الماضية. وقام المستشار مرتضى منصور بإجراء اتصال هاتفي بالدكتور أشرف زكي، من اجل الاطمئنان على حالته الصحية بعد إجراء الجراحة. وخضع زكي لجراحة عقب تعرضه لوعكة صحية حيث يخضع لفترة علاج سريعة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور يطمئن على حالة أشرف زكى أمين صندوق الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.