شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراة ليفربول وإيفرتون بالدوري الإنجليزي عقب استئنافه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أعلن الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي مواعيد أول 3 جولات من البطولة بعد استئناف النشاط مجددًا 17 يونيو الجاري.
وتستأنف المسابقة بمباراتي أستون فيلا مع شيفيليد يونايتد، ومانشستر سيتي مع أرسنال 17 يونيو.
وتقام يوم الجمعة 19 يونيو مباراتي نورويتش سيتي وساوثامبتون، وتوتنام مع مانشستر يونايتد، ويوم السبت 20 يونيو مباريات واتفورد مع ليستر سيتي، وبرايتون أمام أرسنال، وويستهام ضد ولفرهامبتون، وبورنموث مع كريستال بالاس.
ويوم الأحد 21 يونيو، يلتقي نيوكاسل نظيره شيفيلد يونايتد، وأستون فيلا مع تشيلسي، وإيفرتون وليفربول، فيما تقام يوم 22 يونيو مباراة مانشستر سيتي مع بيرنلي.
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