شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف العداءة البحرينية سلوى عيد ناصر بطلة العالم لسباق 400 متر مؤقتًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت وحدة النزاهة في الاتحاد الدولي لألعاب القوى، اليوم الجمعة، إنها أوقفت وبصورة مؤقتة العداءة البحرينية سلوى عيد ناصر، بطلة العالم في سباق 400 متر، لعدم الكشف عن مكانها من أجل الخضوع لفحص للكشف عن العقاقير والمنشطات المحظورة رياضيًا.

وفازت «ناصر» بالميدالية الذهبية لسباق 400 متر في بطولة العالم لألعاب القوى في الدوحة في العام الماضي بزمن بلغ 48.14 ثانية، وهو ثالث أسرع زمن على مر العصور.

وقالت وحدة الزاهة في بيان: «أوقفت وحدة النزاهة في ألعاب القوى وبصورة مؤقتة العداءة البحرينية سلوى عيد ناصر لعدم الكشف عن مكان تواجدها وهو ما يشكل انتهاكا للوائح الاتحاد الدولي لألعاب القوى الخاصة بمكافحة المنشطات».