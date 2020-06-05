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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الرياضة الإيطالي يعلن الموعد الرسمي لعودة "الكالتشو" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 5 يونيو 2020
أعلن وزير الرياضة الإيطالي فينتشينزو سبادافورا، الموافقة على تقديم موعدي مباراتي الدور قبل النهائي ببطولة كأس إيطاليا لكرة القدم، عما كان مقرراً، وذلك في ظل الجدول المزدحم للمباريات في إيطاليا بعد فترة التوقف الطويلة.
وقال سبادافورا عبر صفحته على فيس بوك: "يسعدني الإعلان عن أن مباراتي الدور قبل النهائي جرى تقديم موعديهما.. وستقام المباراتان بذلك في 12 و13 يونيو (حزيران)".
وكان مرسوم وزاري قد حظر إقامة الفعاليات الرياضية حتى 14 يونيو (حزيران)، لكن جرى تعديله من أجل استيعاب جدول المباريات، الذي يشهد إقامة نهائي بطولة الكأس في 17 يونيو (حزيران).
وبعدها بثلاثة أيام، تستأنف منافسات الدوري الإيطالي، وذلك بعد أكثر من 3 أشهر من التوقف بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ومن المفترض استكمال المراحل الــ12 المتبقية من الدوري بحلول الثاني من أغسطس (آب).
ويستضيف يوفنتوس فريق ميلان في 12 يونيو (حزيران) في إياب الدور قبل النهائي، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1-1 في فبراير (شباط)، بينما يشهد اليوم التالي لقاء نابولي مع إنتر ميلان، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز نابولي 1-0.
وستقام جميع المباريات في إيطاليا دون جماهير، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار عدوى كوفيد-19.
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