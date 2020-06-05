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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر راشد بن حميد: في هذه الحالة سيتم إلغاء الدوري الإماراتي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 5 يونيو 2020
أبدى رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رضاه عن نتائج اجتماع الاتحاد الآسيوي مع ممثلي اتحادات غرب القارة، متمنياً حسم الموعد النهائي لمباريات دوري أبطال آسيا في أقرب وقت، حتى يستطيع اتحاد الكرة وضع الروزنامة المحلية. وكشف النعيمي، في تصريحات لقناة أبوظبي الرياضية، أن نهائي كأس رئيس الدولة، لن يجرى إلغاؤه، نظراً لأهمية المسابقة ومكانتها، قائلاً: "هذه البطولة مهمة، ويجب استمرارها، وربما تقام المباراة النهائية في الربع الأخير من العام الحالي". كذلك كشف رئيس اتحاد الكرة عن مطالبة الإمارات باستضافة إحدى مجموعات دوري أبطال آسيا، خاصة أن لديها أفضل بنية تحتية رياضية بالقارة، ولديها كل الخدمات المطلوبة لاستضافة أي بطولة قارية وعالمية، مشيراً إلى الجاهزية الكاملة لاستضافة المنافسات حتى لو أقيمت الأسبوع المقبل. وعن استكمال منافسات دوري الخليج العربي، قال النعيمي: "لا يوجد لدينا تواريخ ثابتة للروزنامة الآسيوية، ولذلك، فإن قرار الاستكمال ليس نهائياً، وسلامة اللاعبين أهم من خوض المباريات، ولو رأينا هناك خطورة على اللاعبين، فسيتم إلغاء الدوري، مع إلغاء النتائج، ولن يكون هناك بطل ولا هبوط، وعموماً كل السيناريوهات مطروحة".
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