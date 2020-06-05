غوريتسكا وكيميش يجمعان 5 ملايين يورو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 5 يونيو 2020

نجح الألمانيان الدوليان غوشوا كيميش وليون غوريتسكا في جمع تبرعات بأكثر من 5 ملايين يورو (5.6 مليون دولار) لدعم المتضررين من أزمة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، عبر مبادرة "سنركل كورونا". وكان لاعبا بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، قد أطلقا المبادرة في مارس (آذار) الماضي، وتبرعا بأول مليون يورو، وقد جرى الإعلان عبر موقع المبادرة على الإنترنت اليوم الجمعة، أنه تم جمع أكثر من 5 ملايين يورو. وأوضح الموقع أنه جرى تلقي 2100 طلب للحصول على تمويل، وأن المبادرة التي شارك فيها 3700 متبرع، تدعم حتى الآن 400 مشروع. وتضم قائمة المستفيدين: "جمعيات خيرية ومؤسسات اجتماعية بكافة المجالات، ابتداء من بنوك الطعام وحتى التجهيزات الطبية في المستشفيات ومساعدة المشردين وكذلك خدمات التبرع بالدم التي تحتاج حالياً المساعدة الفورية". وتضمنت قائمة المتبرعين، نادي بايرن ميونخ ومدربه السابق أوتمار هيتزفيلد ووزير داخلية ولاية بافاريا يواخيم هيرمان ولاعبي المنتخب الألماني ليروي ساني وجوليان دراكسلر ولاعب التنس ألكسندر زفيريف ولاعب كرة السلة دينيس شرودر. وقال كيميش: "إنه أمر رائع أن تحظى مبادرتنا بهذا الدعم الكبير وأنا فخور بأن الكثيرين شاركوا كي نتمكن من مساعدة كثيرين تضرروا من أزمة وباء كورونا". وأضاف: "أزمة كورونا ستواصل التأثير على حياتنا جميعاً لفترة طويلة، نحن نشعر بهذا في كل يوم، لذلك لا يزال من المهم للغاية تقديم المساعدة المباشرة أينما توجد الحاجة الملحة".

