الزمالك يرد على شكوى أشيمبونج بفيديو ومستند حصوله على مستحقاته

وحددت المحكمة الرياضية يوم 21 يوليو المقبل موعدا لمناقشة الشكوى المقدمة من اللاعب ضد نادي الزمالك للحصول على مستحقاته، وكان المهاجم خسر أول جولة في غرفة المنازعات بالفيفا، قبل أن يقرر اللاعب اللجوء للمحكمة الرياضة في الفترة الحالية، كما يمتلك النادى الأبيض مستند يفيد بتقاضى اللاغب الغانى لمستحقاته بتوقيعه وعدم وجود أى أموال له لدى النادى، مشددا على عدم صحة موقف اللاعب مثلما حدث من قبل مع الزامبى مايوكا لاعب الفريق السابق الذى حاول شكوى الزمالك بسبب المستحقات لكن دون جدوى لتوقيعه على مستند يفيد حصوله على كافة المستحقات.

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فيا يجهز مسئولو الزمالك راتب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، لمنحه دفعة من عقده، خاصة قبل تجديد تعاقده مع النادى الأبيض، بعدما أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه تم الاتفاق مع باتريس كارتيرون على التجديد، وأن المدرب الفرنسي سيوقع على العقود الجديدة في الأسبوع المقبل بعدما أصبح العقد جاهزًا وفقًا للاتفاق الذى تم معه حول كل البنود الخاصة بالتجديد، ويرتبط المدرب الفرنسى بعقد ممتد مع الفريق حتى نهاية الموسم.

وفضل مجلس إدارة نادى الزمالك، الاستمرار فى سداد الالتزامات الخاصة باللاعبين والأجهزة الفنية لحين تحديد مصير الموسم الكروى فى مصر الذى تم إيقافه منذ شهر مارس الماضى، ضمن إجراءات تجنب فيروس كورونا، وأكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أنه حال استمرار الوضع الحالى بتأجيل تحديد مصير الموسم الكروى سيواصل النادى التزاماته مع اللاعبين والأجهزة الفنية، وحال إصدار قرار بإلغاء الموسم سيكون وقتها بمحاسبة كل لاعب على ما له وما عليه مع خصم نسبة الـ25% الخاصة بالمشاركة لعدم استكمال ما يزيد عن نصف موسم خلال السنة الجارية.