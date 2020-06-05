شكرا لقرائتكم تفاصيل اجتماع الخطيب مع فايلر وعبد الحفيظ فى الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد محمود الخطيب، رئيس النادي، الاهلي جلسة ظهر اليوم الجمعة، مع رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، في حضور عمرو محب، مترجم الفريق، وذلك لمناقشة العديد من الملفات التي تخص الفريق في الفترة الحالية، والاطمئنان على سير البرامج التدريبية التي يؤديها كل لاعب بشكل منفرد.

وعقب الجلسة أكد عبدالحفيظ أن محمود الخطيب استمع لرؤية رينيه فايلر واحتياجات الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة، إذا ما قررت الدولة استئناف النشاط من جديد، و حرص رئيس الأهلي خلال الجلسة على الاطمئنان على جميع اللاعبين وسير البرامج التدريبية، التي يتم إرسالها للاعبين بانتظام، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ويؤديها كل لاعب بشكل منفرد، حتى يكون الجميع مستعدًّا للمرحلة المقبلة.

من ناحية أخرى، حصل المدير الفنى للأهلى على وعد من إدارة النادى بالسفر إلى سويسرا لمدة ثلاثة أو أربعة أيام حال استئناف حركة الطيران من أجل زيارة زوجته وأسرته التى تُقيم هناك، بعدما فشل فى السفر إليها طوال الفترة الماضية بسبب تجميد حركة الطيران فى العالم كله جراء "جائحة" كورونا.

Advertisements

وسيناقش فايلر مع إدارة الأهلى كيفية السفر والحصول على إجازة 3 أيام إذا عاد النشاط الرياضى وتدريبات الفريق خلال الفترة التى سيتم فيها استئناف حركة الطيران، حيث يرغب الطرفان (الأهلى وفايلر) فى سفر المدرب للاطمئنان على أسرته وحسم ملف التجديد للأهلى بما لا يضر بمصلحة الفريق وتدريباته حال عودته الفترة المقبلة.

وينتظر الأهلى سفر فايلر من أجل التحدث مع زوجته بشأن التجديد للقلعة الحمراء، بعدما وافق المدير الفنى على التجديد من ناحية المبدأ لكنه طلب تأجيل التوقيع على عقود رسمية لحين السفر إلى سويسرا والتحدث مع أسرته هناك بشأن التجديد، لاسيما أن البقاء فى الأهلى لمدة موسمين مقبلين سيتطلب حضور زوجته للقاهرة والإقامة معه، لذا يحتاج فايلر لاستشارة زوجته فى هذا الأمر قبل إعلانه رسمياً.

فايلر أكد لإدارة الاهلى أنه لا يفكر فيما يتردد خلال الفترة الماضية بشأن عروض الاحتراف التى تُثار من وقت لآخر فى وسائل الإعلام، وآخرها من الخليج وناد درجة ثانية فى إسبانيا، موضحاً أنه لا يشغل نفسه بما يُثار حول رغبة أندية خليجية أو أوروبية فى التعاقد معه لأنه حدد موقفه وسيُجدد للأهلى فى غضون الفترة القليلة المقبلة وتحديداً بعد السفر إلى سويسرا .