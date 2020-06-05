شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يصرف دعما جديدا لأندية المظاليم خلال أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على صرف دعم جديد للأندية وتحديدا من القسم الثاني و الثالث خلال الفترة المقبلة بعد وصول دعم من الاتحاد الدولي لكرة القدم – فيفا – وكاف للأتحادات بسبب التضرر من فيروس كورونا.

من المقرر أن يصرف اتحاد الكرة جزء من المبلغ كدعم لأندية القسم و الثالث لمواجهة أضرار التوقف بسبب فيروس كورونا ،الذى تسبب فى إيقاف النشاط الكروي من شهر مارس الماضى.

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فى السياق ذاته، استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني على إقامة انتخابات الجبلاية لاختيار مجلس إدارة جديد فى شهر نوفمبر المقبل ، على أن يتم الدعوة لجمعية عمومية منتصف شهر أغسطس المقبل لمناقشة واعتماد اللائحة الجديدة ومن بينها الشروط الخاصة بالترشح لانتخابات اتحاد الكرة، بعد مخاطبات مع فيفا لاعتماد الشروط النهائية للائحة قبل التصويت عليها من قبل الجمعية العمومية .

ينتظر مسئولو اتحاد الكرة الانتهاء من جميع التعديلات الخاصة باللائحة لإرسالها إلى أندية الجمعية العمومية خلال الفترة المقبلة من أجل إبداء الملاحظات قبل إنعقاد الجمعية للتصويت على اللائحة وبعض البنود محل الخلاف مثل بند الـ8 سنوات ، وهل سيتم تطبيقه بأثر رجعي أم لا أم تطبيقه على المناصب فقط.