العروض الخارجية تُثير قلق الأهلي خلال ميركاتو الصيف

جدة - عمرو شويل شهد النادي الأهلي على مدار الفترة الماضية تناثر أنباء قوية حول عروض أحتراف كثيرة لبعض لاعبي الفريق الأمر الذى أثار حالة من القلق خاصة وأن هذه العروض إرتبطت بأسم أكثر من لاعب مهم ومؤثر بالفريق يأتي في مقدمتهم ، التونسي على معلول والنيجيري جونيور أجاي ومحمد الشناوي.

ورغم أن هذه العروض لم تأت للأهلي بشكل رسمي وأن معظمها إجتهادات إعلامية فقط وبعضها مجرد "دردشة" مع بعض وكلاء اللاعبين إلا أن هذه العروض اثارت حالة من التخوّف داخل القلعة الحمراء التى يرغب مسئوليها في إبتعاد لاعبي الفريق عن مثل هذه الأمور لاسيما وأن النادي يرغب في إستعادة تركيز الجميع الفريق خلال الفترة المقبلة التى يتأهب فيها الشارع الرياضي لإستئناف النشاط الرياضي بعد فترة تجميد طويلة بسبب "جائحة" كورونا.

العروض التى تتناثر في وسائل الإعلام حول رغبة أندية خليجية وأوروبية ضم نجوم الصف الأول في الأهلي بقيادة معلول والشناوي وأجاي ومعهم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الذى تلقي هو الاخر عروضاً من أندية خارجية.

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من ناحية أخرى ، اقترب مسئولو النادي الاهلي من حسم ملف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق والتجديد له في غضون الأيام المقبلة من أجل وضع حد للأنباء التي تتناثر في وسائل الإعلام من وقت لأخر حول تلقي المدرب السويسري عروضاً من أندية خارجية سواء في أوربا أو الخليج ، حيث شهدت الفترة الماضية أنباء وتقارير إعلامية حول تلقي المدير الفني للأهلي عروضاً من السعودية والأمارات وسويسرا وبلجيكا قبل أن تشهد الساعات الماضية تناثر أنباء حول رغبة أحد أندية الدرجة الثانية في أسبانيا التعاقد معه المدرب السويسري وهي الأنباء التى نفاها المدرب السويسري لإدارة الاهلي جملة وتفصيلاً كما سبق ونفى تلقيه عروضاً رسمية من أندية خليجية مثلما تحدث البعض مؤخراً .

وعلم "الخليج 365" أن فايلر أكد لأدارة الاهلي إنه لا يفكر في هذه الأمور تماماً ولا يشغل نفسه بما يُثار حول رغبة أندية خليجية أو أوربية في التعاقد معه لأنه حدد موقفه وسيُجدد للأهلي في غضون الفترة القليلة المقبلة وتحديداً بعد السفر إلى سويسرا عقب إستئناف حركة الطيران المُجمّدة حالياً بسبب وباء كورونا حيث يرغب فايلر في التحدث مع زوجته بشأن عدة أمور تتعلق بالتجديد للأهلي وأهمها أن زوجته ستحضر للأقامة معه في القاهرة حال التجديد رسمياً ، وأكد فايلر للأدارة الأهلاوية أن العروض لا تشغله وأن التجديد للنادي مسألة وقت.