شكرا لقرائتكم رابطة الدوري الإنجليزي تعلن الجدول الجديد للمسابقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة الجدول الجديد للمباريات المتبقية من الموسم الجاري، موضحة أن ليفربول سيستأنف مشواره بلقاء جاره إيفرتون يوم 21 يونيو.

ويتطلع ليفربول، الذي يتربع على الصدارة بفارق 25 نقطة أمام أقرب منافسيه مانشستر سيتي حامل اللقب قبل تسع مراحل من النهاية، إلى حسم التتويج بلقب الدوري للمرة الأولى منذ عام 1990 .

وتقام المباراة بدون حضور جماهير، حالها كحال جميع المباريات الأخرى في إطار الجهود للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لكن لم يجر حتى الآن الإعلان عن الملعب الذي سيحتضن المباراة، رغم أنها كانت مقررة على ملعب "جوديسون بارك"، معقل نادي إيفرتون.

وأعلنت الرابطة عن مواعيد أول ثلاث مراحل طبقا للجدول المعدل، حيث تستأنف المنافسات اعتبارا من 17 يونيو، بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا.

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ويمكن لليفربول أن يحسم تتويجه باللقب في حالة فوزه بمباراة الديربي أمام إيفرتون، لكن بشرط هزيمة مانشستر سيتي أمام أرسنال في المباراة المؤجلة بين الفريقين، والتي تقام في 17 يونيو.

ويخوض ليفربول مباراتيه التاليتين أمام كريستال بالاس ومانشستر سيتي في 24 يونيو والثاني من يوليو، على الترتيب.

ويشهد يوم 17 أيضا إقامة المباراة المؤجلة الأخرى بين أستون فيلا وشيفيلد يونايتد.

وتنطلق المرحلة الثلاثين من الدوري في 19 يونيو بلقاء نورويتش سيتي مع ساوثهامبتون وتوتنهام مع مانشستر يونايتد، وتشهد في اليوم التالي لقاء واتفورد مع ليستر سيتي وبرايتون مع أرسنال وويستهام مع وولفرهامبتون وبورنموث مع كريستال بالاس.

وتستأنف المرحلة نفسها في 21 يونيو بلقاء نيوكاسل مع شيفيلد يونايتد وأستون فيلا مع تشيلسي وإيفرتون مع ليفربول على أن تختتم في اليوم التالي بلقاء مانشستر سيتي مع بيرنلي.