الجبلاية تكشف مصير تتويج الأهلي باللقب في حال إلغاء الدوري العام

تسلم مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، منذ أيام، اللائحة الخاصة بالنظام الأساسى من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بعد التعديلات الأخيرة التى أقرها بالاتفاق مع مسئولى اللجنة الخماسية.

ومن المقرر أن يقوم مسئولو اللجنة الخماسية بترجمة رسالة الاتحاد الدولى "فيفا" تمهيداً لعرضها على الأندية ومن ثم البدء فى إجراءات الدعوة لجمعية عمومية، والأقرب أن تكون فى شهر يوليو أو أغسطس لاعتماد اللائحة والشكل النهائى للائحة وإرسالها للاتحاد الدولى لاعتمادها، ومن ضمنها شروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة.

فى السياق ذاته، استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى على إقامة انتخابات الجبلاية لاختيار مجلس إدارة جديد فى شهر نوفمبر المقبل، على أن يتم الدعوة لجمعية عمومية منتصف شهر أغسطس المقبل لمناقشة واعتماد اللائحة الجديدة ومن بينها الشروط الخاصة بالترشح لانتخابات اتحاد الكرة، بعد مخاطبات مع فيفا لاعتماد الشروط النهائية للائحة قبل التصويت عليها من قبل الجمعية العمومية .

ينتظر مسئولو اتحاد الكرة الانتهاء من جميع التعديلات الخاصة باللائحة لإرسالها إلى أندية الجمعية العمومية خلال الفترة المقبلة من أجل إبداء الملاحظات قبل إنعقاد الجمعية للتصويت على اللائحة وبعض البنود محل الخلاف مثل بند الـ8 سنوات، وهل سيتم تطبيقه بأثر رجعى أم لا أم تطبيقه على المناصب فقط

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استقر مسئولو اللجنة الخماسية، باتحاد الكرة، على عدم منح النادى الأهلى لقب بطل الدورى هذا الموسم فى حال عدم استكمال المسابقة بسبب تفشى فيروس كورونا، ومطالبة 14 ناديا بعدم استكمال المسابقة لتأخر الوقت وصعوبة استئناف الموسم.

جاء استقرار المجلس على عدم تتويج الأهلى باللقب لعدة أسباب، منها أنه فى حال الإعلان عن بطل فيجب الإعلان عن الهابطين ونفس الأمر للقسم الثانى بإعلان الصاعدين للدورى الممتاز والهابطين للقسم الثالث، إلى جانب أن الدورى ما زال متبقيا به 17 جولة وهو رقم كبير.