شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يقر تطبيق بند الـ8 سنوات على المنصب فقط بانتخابات اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، منذ أيام، اللائحة الخاصة بالنظام الأساسى من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بعد التعديلات الأخيرة التى أقرها بالاتفاق مع مسئولى اللجنة الخماسية، ومن المقرر أن يقوم مسئولو اللجنة الخماسية بترجمة رسالة الاتحاد الدولى تمهيدا لعرضها على الأندية ومن ثم البدء فى إجراءات الدعوة لجمعية عمومية، والأقرب أن تكون فى شهر يوليو أو أغسطس لاعتماد اللائحة والشكل النهائى للائحة وإرسالها للاتحاد الدولى لاعتمادها ومن ضمنها شروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة.

ومن بين البنود التى اعتمدها اتحاد الدولى هو بند الـ8 سنوات، وتم الاستقرار على تطبيقه على المنصب فقط، بحيث يحق لأى مرشح تواجد ممثلا فى منصب العضوية أن يترشح على منصب آخر كالنائب أو الرئيس، ولكن لا يحق له الترشح لمنصب العضوية الذى قضى به 8 سنوات، وهو ما سيتم عرضه على الجمعية العمومية للتصويت عليه من عدمه، بعدما كان هناك خلاف داخل اللجنة الخماسية على وضع بند 8 سنوات فى جميع المناصب قبل أن يتم الحسم بتطبيقه على المنصب فقط.

فى السياق ذاته، استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى على إقامة انتخابات الجبلاية لاختيار مجلس إدارة جديد فى شهر نوفمبر المقبل، على أن يتم الدعوة لجمعية عمومية لمناقشة واعتماد اللائحة الجديدة ومن بينها الشروط الخاصة بالترشح لانتخابات اتحاد الكرة، بعد مخاطبات مع فيفا لاعتماد الشروط النهائية للائحة قبل التصويت عليها من قبل الجمعية العمومية .

وينتظر مسئولو اتحاد الكرة الانتهاء من جميع التعديلات الخاصة باللائحة لإرسالها إلى أندية الجمعية العمومية خلال الفترة المقبلة من أجل إبداء الملاحظات قبل إنعقاد الجمعية للتصويت على اللائحة وبعض البنود محل الخلاف مثل بند الـ8 سنوات، وهل سيتم تطبيقه بأثر رجعى أم لا أم تطبيقه على المناصب فقط.