شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس يقترب من البقاء فى مصر بعد حواره مع أحمد حازم على أون تايم سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب اليونانى تاكيس جونيس، المدير الفنى السابق لوادى دجلة، من البقاء فى الإيجيبشن ليج مجدداً، وجذب اليونانى قلوب الجماهير المصرية عقب الحوار الذى أجراه فى قناة أون تايم سبورتس مع الإعلامى أحمد حازم، عقب مشاعر الحب التى أظهرها لمصر والجمهور الكروى الذى أعجب بطريقة لعب اليونانى وابتكاراته الفنية مع الفريق الدجلاوى فى وقت سابق.

وكان اليونانى قد تحدث خلال حواره مع أحمد حازم فى بعض الأمور لأول مرة، من بينها الفريق الأصعب الذى واجهه فى الدورى المصرى فقال النادى الأهلى هو الاصعب و على الصعيد العالمى قال اليونانى ان المدرب الأكثر حظا فى العالم هو مدرب منتخب إنجلترا نظرا لوجود المدربين الأفضل فى العالم بالدورى الإنجليزي.

وبخصوص أكثر اللاعبين الذين كان يتمنى وجودهم فى وادى دجله أو بالفريق الذى يدربه، قال تاكيس أن هناك لاعبين كثيرين ولكنه اختار رمضان صبحي.

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وتحدث اليونانى لأول مره عن سر ارتباطه بمصر وسبب تسميته باسم فرعونى حينما كان لاعبا فى الدوريات الأوروبية، وعن مشوار منتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية، ورأيه فى مدربى الدورى المصرى وأداء رينية فايلر مدرب الأهلى وباتريس كارتيرون مدرب الزمالك، مؤكداً أنه تلقى عروضا كثيرة من الدورى المصرى ولكنه لم يحسم وجهته حتى الآن.

وتولى جونيس تدريب وادى دجلة لمدة موسم ونصف بالتحديد فى أغسطس 2018 قبل أن يرحل فى فبراير الماضى قاد خلالها الفريق 54 مباراة من بينها 3 مباريات فى كأس مصر، حقق الفوز فى 15 وتعادل فى مثلها وخسر فى 24 مباراة، 67 هدفا أحرزها لاعبو الفريق تحت قيادة جونياس، مقابل 76 هدفا هزت شباك دجلة.