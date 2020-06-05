شكرا لقرائتكم خبر عن مصير قائمة الأهلى والزمالك بالموسم المقبل والمرشحون للرحيل عن القطبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتب مسئولو الأهلى والزمالك أوراقهم بشأن التحضير للموسم الجديد، وسد احتياجاتهم من الصفقات الجديدة، وتسويق اللاعبين الذين خرجوا من الحسابات الفنية للقطبين فى الفترة الماضية، فى ظل عدم قناعة المدربين بإمكانياتهم الفنية، ويرغبون فى رحيلهم من أجل إفساح أماكن للتعاقد مع لاعبين جدد يسدون الثغرات الموجودة فى صفوف الفريقين.

وبات مصير قائمة الأهلى والزمالك متوقفاً على رحيل التغييرات التى ستحدث فى الميركاتو الصيفى المقبل، ونجاحه فى التعاقد مع اللاعبين المستهدفين أو تسويق اللاعبين غير المرحب بهم، ولعل أبرز ملامح القائمة فى صفوف القطبين.

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وإقترب مسئولو النادى الأهلى من حسم ملف السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق والتجديد له فى غضون الأيام المقبلة من أجل وضع حد للأنباء التى تتناثر فى وسائل الإعلام من وقت لأخر حول تلقى المدرب السويسرى عروضاً من أندية خارجية سواء فى أوربا أو الخليج، حيث شهدت الفترة الماضية أنباء وتقارير إعلامية حول تلقى المدير الفنى للأهلى عروضاً من السعودية والأمارات وسويسرا وبلجيكا قبل أن تشهد الساعات الماضية تناثر أنباء حول رغبة أحد أندية الدرجة الثانية فى أسبانيا التعاقد معه المدرب السويسرى وهى الأنباء التى نفاها المدرب السويسرى لأدارة الاهلى جملة وتفصيلاً كما سبق ونفى تلقيه عروضاً رسمية من أندية خليجية مثلما تحدث البعض مؤخراً .

وعلم "سوبر كورة" أن فايلر أكد لأدارة الاهلى إنه لا يفكر فى هذه الأمور تماماً ولا يشغل نفسه بما يُثار حول رغبة أندية خليجية أو أوربية فى التعاقد معه لأنه حدد موقفه وسيُجدد للأهلى فى غضون الفترة القليلة المقبلة وتحديداً بعد السفر إلى سويسرا عقب إستئناف حركة الطيران المُجمّدة حالياً بسبب وباء كورونا حيث يرغب فايلر فى التحدث مع زوجته بشأن عدة أمور تتعلق بالتجديد للأهلى وأهمها أن زوجته ستحضر للأقامة معه فى القاهرة حال التجديد رسمياً، وأكد فايلر للأدارة الأهلاوية أن العروض لا تشغله وأن التجديد للنادى مسألة وقت.

فيما طلب رينيه فايلر من جهازه المعاون إعداد تقرير شامل عن فريق الوداد المغربي، قبل مواجهته فى نصف نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا عقب قرار الاتحاد الأفريقى باستكمال المسابقة وعدم إلغائها بسبب تداعيات فيروس كورونا ويضع الجهاز الفنى خطة الاستعداد لمواجهة بطل المغرب المرتقبة على الرغم من عدم تحديد موعد ومكان إقامة المباراة حتى الآن، خاصة أن بطولة دورى أبطال أفريقيا تعد أهم أهداف الأهلى خلال المرحلة المقبلة وهى البطولة التى سيتوقف عليها العديد من الأمور داخل الأهلي.