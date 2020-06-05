شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب القيد باتحاد الكاراتيه يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد الكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوى، فتح باب القيد للاعبين للموسم الجديد بداية من شهر يوليو المقبل، على أن لا يتم غلق باب التسجيل إلا بعد قيد جميع اللاعبين، لضمان مشاركة أكبر عدد فى المنافسات، والبطولات الموسم المقبل، أكد محمد الدهراوى رئيس الاتحاد أنه سيتم إلغاء غرامات القيد، والتى يتم توقيعها على بعض اللاعبين أو الأفرع، ممن يتأخرون فى القيد بسجلات الاتحاد، نظرا للظروف التى تمر بها البلاد فى الفترة الراهنة .

جاء قرار رئيس الاتحاد خلال الجلسة التى عقدها مع مسئولى منطقة المنوفية بحضور عدد من أعضاء مجلس إجازة الاتحاد، فى ظل الجولات التى يقوم بها المجلس على المناطق والفروع التى تمارس اللعبة بمختلف محافظات الجمهورية لمناقشتهم فى الوضع الحالى للكاراتيه والتعرف على أهم متطلباتهم للمرحلة المقبلة.

وأعلن محمد الدهراوى، رئيس الاتحاد المصرى للكاراتيه ، أنه بصدد التفكير فى تنظيم البطولات المحلية فى ملاعب مفتوحة جيدة التهوية بدلا من الصالات المغطاة وذلك فى ظل الإجراءات الاحترازية التى سيتم اتخاذها بسبب تفشى فيروس كورونا.

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وحرص اتحاد الكاراتيه على دعم ومساندة الجيش الأبيض من أطباء وتمريض فى مواجهة فيروس كورونا، مع توجيه الشكر لهم على ما يقدمونه من تضحية بأرواحهم للدفاع عن البشرية.

ونشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكاراتيه فيديو لمحمد الدهراوى رئيس الاتحاد المصرى ونائب رئيس الاتحاد العربى، يوجه فيه الشكر والدعم للجيش الأبيض.

وأكد الدهراوى أن الرياضة العربية تعانى فى الفترة الحالية من حالة تجمد فى جميع أنشطتها بسبب تفشى فيروس كورونا الذى اجتاح العالم، مع تمنيات أن يزيل الله الغمة فى أسرع وقت، حتى نعود لحياتنا الطبيعية.