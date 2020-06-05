شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. رامى صبرى يشرف على تدريب زوجته فى شهر العسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص رامى صبري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي، على الإشراف على تدريبات زوجته الإعلامية شيما صابر، عبر تطبيق تيك توك خلال قضائهما شهر العسل، بعدما دخلا القفص الذهبى فى الثامن من شهر مايو الماضى، وشهد عقد قران رامى صبرى وشيما صابر وحفل الزفاف حضور عدد قليل من الأهل والأصدقاء حرصا على التباعد الاجتماعى فى ظل فيروس كورونا المستجد.

وكان النشاط الرياضي قد توقف في مصر منذ مارس الماضي، كإجراء احترازي لموجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي اجتاح العديد من دول العالم، ومن المقرر أن يستأنف النشاط الرياضي في منتصف يونيو المقبل وفقاً لقرار رئاسة الوزراء.

من ناحية أحرى ، تدرس إدارة نادى إنبى تأمين استمرار ثلاثى الدفاع الكبار فى الفريق رامى صبرى وصلاح سليمان وإبراهيم يحيى، لاعبى الفريق، لضمان تواجدهم مع الفريق البترولى فى الموسم المقبل، لاسيما فى ظل رغبة المسئولين بالنادى فى تعزيز استقرار خط الدفاع.

وجاءت رؤية إدارة إنبى التى يتم دراستها حاليا بعدما أصبح أسامة جلال، مدافع الفريق الشاب، أحد المرشحين بقوة للانتقال إلى واحد من قطبى الكرة المصرية الأهلى أو الزمالك فى الموسم المقبل، لذا جاءت الرؤية الفنية بالاتفاق مع مجلس إدارة إنبى فى تأمين استمرار الثلاثى رامى صبرى وصلاح سليمان وإبراهيم يحيى، مع الفريق فى الموسم المقبل، مع الاستفادة المالية من بيع أسامة جلال لأحد القطبين فى الموسم الجديد.