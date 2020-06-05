شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يصرف دعما جديدا لأندية المظاليم خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على صرف دعم جديد للأندية، وتحديدا من القسم الثانى والثالث، خلال الفترة المقبلة بعد وصول دعم من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لكافة الاتحادات بسبب التضرر من فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يصرف اتحاد الكرة جزءاً من المبلغ كدعم لأندية القسم والثالث لمواجهة أضرار التوقف بسبب فيروس كورونا، والذى تسبب فى إيقاف النشاط الكروى من شهر مارس الماضى.

فى السياق ذاته، استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى على إقامة انتخابات الجبلاية لاختيار مجلس إدارة جديد فى شهر نوفمبر المقبل، على أن يتم الدعوة لجمعية عمومية منتصف شهر أغسطس المقبل لمناقشة واعتماد اللائحة الجديدة ومن بينها الشروط الخاصة بالترشح لانتخابات اتحاد الكرة، بعد مخاطبات مع فيفا لاعتماد الشروط النهائية للائحة قبل التصويت عليها من قبل الجمعية العمومية .

وينتظر مسئولو اتحاد الكرة الانتهاء من جميع التعديلات الخاصة باللائحة لإرسالها إلى أندية الجمعية العمومية خلال الفترة المقبلة من أجل إبداء الملاحظات قبل إنعقاد الجمعية للتصويت على اللائحة وبعض البنود محل الخلاف مثل بند الـ8 سنوات، وهل سيتم تطبيقه بأثر رجعى أم لا أم تطبيقه على المناصب فقط.