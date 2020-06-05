شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثى الأهلى يلجأون للشواطئ للهروب من حرارة الجو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لجأ ثلاثى الأهلى ياسر إبراهيم ومحمد مجدى قفشة وأيمن أشرف للشواطئ للهروب من حرارة الجو بالوقت الحالى فى القاهرة، وظهر الثلاثى عبر حساباتهم على إنستجرام فى رحلة استجمام بالبحر فى محاولة للتغلب على العزل المنزلى الذى فرضه فيروس وباء كورونا على العالم بأسره.

من جهته، عدل السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى برنامج التدريب المنزلى الذى يؤديه لاعبو الفريق الأحمر من منازلهم خلال فترة توقف النشاط الرياضى والكروى فى العالم بسبب تداعيات فيروس كورونا، وذلك بعد اقتراب عودة النشاط الرياضى بشكل تدريجي، عقب الأنباء عن استئناف النشاط بداية من منتصف الشهر الجاري، وأرسل فايلر برنامجا تدريبيا جديدا للاعبين، تضمن الجرى لمدة نصف ساعة متواصلة يومياً مع أداء تدريبات عضلية لمدة 20 دقيقة بالإضافة لوجود تحدٍ بين اللاعبين من خلال التنافس على أكثر لاعب يؤدى البرامج اليومية بشكل صحيح ولمدة أطول.

وعرضت اللجنة الخماسية على الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بعض الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.

فيما طلب رينيه فايلر من جهازه المعاون إعداد تقرير شامل عن فريق الوداد المغربي، قبل مواجهته فى نصف نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا عقب قرار الاتحاد الأفريقى باستكمال المسابقة وعدم إلغائها بسبب تداعيات فيروس كورونا ويضع الجهاز الفنى خطة الاستعداد لمواجهة بطل المغرب المرتقبة على الرغم من عدم تحديد موعد ومكان إقامة المباراة حتى الآن، خاصة أن بطولة دورى أبطال أفريقيا تعد أهم أهداف الأهلى خلال المرحلة المقبلة وهى البطولة التى سيتوقف عليها العديد من الأمور داخل الأهلي.

Advertisements



افشة



ايمن اشرف