شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يدعم اللاعبين بصرف دفعة من المستحقات فى توقف كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مجلس إدارة نادى إنبى على صرف دفعة من مستحقات اللاعبين خلال الأسبوع المقبل، وذلك لدعم اللاعبين خلال فترة التوقف الحالية التى تأتى ضمن الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، وقرر مجلس إدارة النادى البترولى تجديد رهن تخفيض رواتب اللاعبين بتحديد مصير بطولة الدورى العام لهذا الموسم، حيث رفض المجلس البترولى تخفيض الرواتب لحين صدور قرار بشأن إلغاء بطولة الدورى من عدمه.

وكشف حلمى طولان، المدير الفنى لإنبى، عن مطالبته للاعبى الفريق البترولى بالاستمرار فى التدريبات بصورة يومية، انتظارًا لتحديد موقف النشاط الكروى فى الموسم الجارى، وشدد على أن تدريبات الفريق البترولى تسير بصورة يومية بشكل منتظم تحت متابعته، من أجل محافظة اللاعبين على لياقتهم البدنية وأوزانهم خلال فترة التوقف الحالية التى بدأت منذ شهر مارس الماضى ضمن الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، وذلك انتظارًا لتحديد الموقف النهائى لمنافسات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم.

وقال طولان لـ"الخليج 365"، إن الملفات المختلفة بالفريق البترولى متوقفة حاليًا على مسألة عودة النشاط الرياضى من عدمه، حيث يأتى كل تركيزه منصب حول مواصلة اللاعبين للتدريبات والاطمئنان على أحوالهم خلال الفترة الجارية بشكل منتظم حتى يجهز الفريق البترولى بأفضل صورة لأى قرار قد يصدر خلال المرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن يعقد حلمى طولان المدير الفنى لإنبى، جلسة مع إدارة النادى البترولى عقب تحديد مصير الموسم الكروى، من أجل تحديد الاحتياجات الخاصة بالفريق فى الموسم المقبل حال إلغاء الموسم الكروى الحالى ويحتل فريق إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، قبل تعليق منافسات المسابقة، برصيد 25 نقطة، بعدما حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 7 مواجهات وهزم فى 5 مباريات، فيما سجل لاعبوه 18 هدفًا واستقبل مثلها، ويبحث حلمى طولان المدير الفنى للفريق البترولى خلال الفترة الحالية مواصلة العمل نحو حفاظ اللاعبين على أوزانهم ولياقتهم بأفضل صورة من خلال المتابعة اليومية للبرنامج التدريبى الذى وضعه لهم.