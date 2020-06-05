شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوجه 3 رسائل إلى أعضائه بعد فتح باب تجديد الاشتراكات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه مسئولو الزمالك عدداً من الرسائل إلى أعضائه خلال الـ24 ساعة الأخيرة، على رأسها تقدم المجلس الأبيض بالشكر إلى الأعضاء على الاستجابة السريعة لتجديد الاشتراكات فى الموعد القانونى، بعد فتح باب التجديد الاثنين الماضى، وحتى 30 من شهر يونيو الجارى، على أن تكون مواعيد استقبال الأعضاء من الساعة الثامنة صباحًا وحتى السادسة مساءً، وتقرر أن يكون دخول الأعضاء من بوابة شارع جامعة الدول فقط، إلا أن هناك 3 رسائل تصدرت المشهد فى آخر 24 ساعة نستعرضها فى التقرير التالى.

الإعفاء من الغرامات

من جانبه، أعرب مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن سعادته بالتزام أعضاء الجمعية العمومية وقيامهم بالتوافد على النادى لتسديد الاشتراكات، وأكد إعفاء أى عضو جمعية عمومية من الغرامات المالية السابقة إذا سدد اشتراكاته خلال 10 أيام، وذلك خلال الفترة الحالية، وذلك تقديراً منه تجاه التزام الأعضاء.

فرع أكتوبر يدخل حيز التنفيذ

فيما تعهد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس الزمالك، المسؤول عن ملف فرع النادى بالسادس من أكتوبر، بالانتهاء من المرحلة الأولى فى الفرع الجديد للنادى خلال عامين وستكون تلك المرحلة متمثلة فى الإنشاءات الاجتماعية للأعضاء، حتى يتمكن الأعضاء من الحصول على مميزات جديدة فى الفرع القادم للنادى بعد الإنشاءات المختلفة التى تمت فى فرع ميت عقبة وكذلك النادى النهرى.

استاد الزمالك خلال 4 أعوام

وأوضح أحمد مرتضى منصور أنه خلال 4 أعوام سينتهى النادى الأبيض من بناء استاد الزمالك فى فرع أكتوبر، والذى أكد أن سعته تصل إلى 40 ألف مشجع، مشدداً على أنه عقد سلسلة من الاجتماعات مؤخراً من أجل الوقوف على كافة الأمور والتفاصيل الخاصة بذلك الفرع من أجل بدء مرحلة التنفيذ خلال الفترة الجارية.