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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة، الموافق 5 يونيو 2020، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وكان أبرزها فايلر يبحث مع معاونيه تقريراً من قطاع الناشئين في الأهلي، وأسوان يجهز بيانا لتوضيح موقف الفريق بعد استقالة مجدى عبد العاطى.

فايلر يبحث مع معاونيه تقريراً من قطاع الناشئين في الأهلي

يبحث السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، حالياً تقريراً تلقاه مؤخراً من مسئولى النادى عن قطاع الناشين وبعض اللاعبين الذين تم ترشيحهم للتدريب مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة، حيث رشّح القطاع أكثر من لاعب فى مراكز مختلفة للتدريب مع الفريق الأول حال استئناف النشاط الرياضى، ويرغب المدرب السويسرى فى تصعيد عدد من لاعبى قطاع الناشئين للاستعانة بهم فى التدريبات التى قد يتم استئنافها خلال الأسبوعين المقبلين بعد فترة طويلة من التجميد بسبب "جائحة" كورونا التى تسببت فى تجميد النشاط الرياضى عالمياً.

أسوان يجهز بيانا لتوضيح موقف الفريق بعد استقالة مجدى عبد العاطى

يجهز مسئولو نادى أسوان بياناً خلال الساعات المقبلة للرد على استقالة مجدى عبد العاطي المدير الفنى للفرق، والذى أعلن أمس الخميس، استقاته من تدريب أبناء الجنوب بسبب تأخر حصول اللاعبين على مستحقاتهم منذ توقف النشاط الرياضى فى مصر منذ مارس الماضى بعد انتشار وباء كورونا المستجد، الأمر الذى أدى إلى اضطرار البعض منهم لبيع ممتلكاته الخاصة للإنفاق على أسرته.

اللجنة الخماسية تجتمع بمندوبة الفيفا عبر الفيديو كونفرانس 16 يونيو

تقرر عقد اجتماع يوم 16 يونيو عن طريق الفيديو كونفرانس يجمع مسئولى اللجنة الخماسية، برئاسة عمرو الجناينى، مع مندوبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" سارة سالمون لمناقشة الموقف النهائى بانتخابات اتحاد الكرة والموعد الخاص بالجمعية العمومية والحديث عن اللائحة الجديدة التى أرسلها فيفا مؤخراً.

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الزمالك يوجه 3 رسائل إلى أعضائه بعد فتح باب تجديد الاشتراكات

وجه مسئولو الزمالك عدداً من الرسائل إلى أعضائه خلال الـ24 ساعة الأخيرة، على رأسها تقدم المجلس الأبيض بالشكر إلى الأعضاء على الاستجابة السريعة لتجديد الاشتراكات فى الموعد القانونى، بعد فتح باب التجديد الاثنين الماضى، وحتى 30 من شهر يونيو الجارى، على أن تكون مواعيد استقبال الأعضاء من الساعة الثامنة صباحًا وحتى السادسة مساءً، وتقرر أن يكون دخول الأعضاء من بوابة شارع جامعة الدول فقط، إلا أن هناك 3 رسائل تصدرت المشهد فى آخر 24 ساعة نستعرضها فى التقرير التالى.

إنبى يؤجل جلسة تجديد عقد صلاح سليمان بعد عروض الرحيل بسبب كورونا

قرر مجلس إدارة نادى إنبى تأجيل عقد جلسة مع صلاح سليمان، مدافع النادى البترولى، من أجل تجديد عقده، لحين استقرار الأوضاع، حيث علق النادى نشاطه لتجنب انتشار فيروس كورونا، ويفضل المجلس البترولى عقد جلسة بين عبد الناصر محمد مدير الكرة وصلاح سليمان من أجل الحديث معه حول متطلباته.

اتحاد بن قردان التونسي يتواصل مع الفرماوي للعودة قبل استئناف الدوري

أكد مصطفى الفرماوى، لاعب النادى الأهلى السابق واتحاد بن قردان التونسى حالياً، أنه يترقب فتح المجال الجوى قريباً وإعادة الرحلات الجوية بين مصر وتونس من أجل العودة للمشاركة مع فريقه في الدورى التونسي، خاصة بعد تواصل الفريق معه على مدار الأيام الماضية من أجل التعرف على الموقف الأخير للاعب.

الجودو يحلل منشطات للاعبيه فور استئناف النشاط الرياضى

طلب اتحاد الجودو، برئاسة مطيع فخر الدين، من الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات وضع تعليمات وبرنامج للاعبى المنتخب، لحمايتهم خلال فترة توقف النشاط، وضمان عدم تناولهم أطعمة قد تحتوى على مواد محظورة دون قصد، ما قد يتسبب فى الإضرار باللاعبين والاتحاد بصفة عامة، خاصة أن الفترة المقبلة تشهد الاستعدادات لأولمبياد طوكيو والبطولات المؤهلة للدورة الأولمبية.