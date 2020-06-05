شكرا لقرائتكم خبر عن 4 عوائق تقرب مسئولي الجبلاية من إلغاء الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه الدورى المصرى شبح الإلغاء فى الموسم الحالى وعدم استكماله، لاسيما أن الأوضاع باتت غير مهيأة لاستكمال المسابقة المحلية، ووجود عدة تحفظات وعدد من المعوقات التى تحول دون استكمال المسابقة، وهو ما يمهد لصدور قرار بإلغاء الموسم الحالى واعتباره كأن لم يكن، فى ظل هذه الصعوبات التى تقف عائقا أمام استكمال الموسم الحالى.

وتعترض الكثير من المعوقات طريق مسئولى الجبلاية نحو استكمال الدورى، لاسيما مع وجود انقسام بين أعضاء المنظومة والأندية المشاركة فى الدورى على استكمال الموسم أو إلغائه، بخلاف التدابير اللازمة التى ستقع على عاتق الأندية لاتخاذها بشأن مصير الدوري، وهو ما ترفضه الأندية.

وأكد عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أنه إذا ما اتخذنا قرار باعتبار الأهلى بطلا للدورى فى حال إلغاء المسابقة، سنكون مضطرين لاتخاذ الكثير من القرارات الاعتبارية الأخرى بناءً على هذا القرار وهو ما لن يكون فى صالح الكرة المصرية.

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وأكد عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، أن قرار استئناف مسابقة الدورى العام أو إلغائها سيتم حسمه بحد أقصى خلال الأيام المقبلة، مضيفاً أن مسابقة كأس مصر سيتم استئنافها تحت أى ظروف، وذلك على الرغم توقف النشاط الرياضى فى مصر منذ مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وأضاف الجناينى، فى تصريحات إذاعية عبر برنامج مع شوبير، والذى يقدمه أحمد شوبير حارس مرمى الأهلى السابق عبر إذاعة أون سبورت، إذا اضطررنا لتأجيل مسابقة الدورى أكثر من ذلك فلا مفر من إلغاء المسابقة خاصة أن لدينا التزامات كبيرة فى الموسم الجديد.

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وتابع الجنايني، لا يمكن أن نؤجل انطلاقة الموسم الجديد لاستئناف الموسم الجارى، ولا يجب أن ننسى أن فى 2021 لدينا تصفيات أمم أفريقيا ولدينا أولمبياد طوكيو فى يونيو وهذا يستوجب منح شوقى غريب فرصة اعداد مناسبة وأن يتفرغ اللاعبين للمنتخب الأوليمبي.

وأضاف عمرو الجنايني، ما غفل عنه الجميع هو أن مصر ستستضيف أيضاً بطولة كأس العالم العسكرى فى العام المقبل، وكل هذه الأحداث لا يمكن تجنب جداولها الزمنية، ولذلك ننتظر قرار الدولة النهائى فى منتصف يونيو بشأن المسابقة.

وعن مسابقة كأس مصر قال الجنايني: مسابقة كأس مصر ستستأنف تحت أى ظروف، و9 مباريات لا تمثل أزمة، رغم تزايد أعداد كورونا.

فى سياق متصل، حذرت اللجنة الطبية باتحاد الكرة من ضغط مباريات الدورى، حال استئنافه، بعد فترة توقف استمرت ٣ أشهر، لاسيما أن اتحاد الكرة يرغب فى إنهاء الدورى حال عودته فى شهرين ونصف الشهر بحيث ينطلق الدورى الجديد أواخر سبتمبر أو مطلع أكتوبر المقبلين .

وكانت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة قد حددت شهر يونيو 2021 موعدا لانتهاء الدورى العام فى الموسم الجديد، لمنح الفرصة للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب للاستعداد لأولمبياد طوكيو التى ستقام فى الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس 2021، حيث يرغب المدير الفنى فى خوض معسكر طويل يتخلله مباراتين وديتين من العيار الثقيل مع منتخبين من ضمن المنتخبات المتأهلة لهذا المحفل الكبير.