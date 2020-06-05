شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين يتحفظ فايلر على رحيلهم من الأهلى رغم خروجهم من حساباته الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتحفظ رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، على رحيل أكثر من لاعب عن صفوف الأهلى فى الميركاتو الصيفى المقبل، رغم أن منهم لاعبين لا يحصلون على فرصة المشاركة الكافية خلال الموسم، والذى تتوقف منافسات حتى الآن بسبب انتشار فيروس كورونا، وهو ما قد يجبر الإدارة على الامتثال لرغبته فى عدم رحيل هؤلاء اللاعبين.

ويتشاور فايلر مع إدارة الأهلى حول مستقبل الفريق من اللاعبين الجدد الذين يرغب فى الإبقاء عليهم أو اللاعبين الذين يرغب فى استمرارهم من المجموعة الحالية، أو اللاعبين الذين استقر على رحيلهم بنهاية الموسم الحلي، فى حال استكماله أو إلغائه.

لمعرفة التفاصيل من هنا:

Advertisements

واقترب مسئولو النادى الأهلى من حسم ملف السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، والتجديد له فى غضون الأيام المقبلة من أجل وضع حد للأنباء التى تتداول فى وسائل الإعلام من وقت لآخر حول تلقى المدرب السويسرى عروضاً من أندية خارجية سواء فى أوروبا أو الخليج، حيث شهدت الفترة الماضية أنباء وتقارير إعلامية حول تلقى المدير الفنى للأهلى عروضاً من السعودية والأمارات وسويسرا وبلجيكا قبل أن تشهد الساعات الماضية أنباء حول رغبة أحد أندية الدرجة الثانية فى أسبانيا التعاقد معه المدرب السويسرى وهى الأنباء التى نفاها المدرب السويسرى لأدارة الاهلى جملة وتفصيلاً كما سبق ونفى تلقيه عروضاً رسمية من أندية خليجية مثلما تحدث البعض مؤخراً .

وعلم "سوبر كورة" أن فايلر أكد لإدارة الأهلى أنه لا يفكر فى هذه الأمور تماماً ولا يشغل نفسه بما يُثار حول رغبة أندية خليجية أو أوربية فى التعاقد معه لأنه حدد موقفه وسيُجدد للأهلى فى غضون الفترة القليلة المقبلة وتحديداً بعد السفر إلى سويسرا عقب إستئناف حركة الطيران المُجمّدة حالياً بسبب وباء كورونا حيث يرغب فايلر فى التحدث مع زوجته بشأن عدة أمور تتعلق بالتجديد للأهلى وأهمها أن زوجته ستحضر للأقامة معه فى القاهرة حال التجديد رسمياً، وأكد فايلر للأدارة الأهلاوية أن العروض لا تشغله وأن التجديد للنادى مسألة وقت.

فيما طلب رينيه فايلر من جهازه المعاون إعداد تقرير شامل عن فريق الوداد المغربي، قبل مواجهته فى نصف نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا عقب قرار الاتحاد الأفريقى باستكمال المسابقة وعدم إلغائها بسبب تداعيات فيروس كورونا ويضع الجهاز الفنى خطة الاستعداد لمواجهة بطل المغرب المرتقبة على الرغم من عدم تحديد موعد ومكان إقامة المباراة حتى الآن، خاصة أن بطولة دورى أبطال أفريقيا تعد أهم أهداف الأهلى خلال المرحلة المقبلة وهى البطولة التى سيتوقف عليها العديد من الأمور داخل الأهلي.