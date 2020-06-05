شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتدرب ويشارك حسام عاشور وأحمد فتحي مع الأهلي حال استئناف النشاط؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت قضية مشاركة ثنائى الأهلى أحمد فتحى وحسام عاشور فى تدريبات الفريق المقرر استئنافها خلال الفترة الماضية الأنظار والاهتمام داخل الشارع الأهلاوى على وجه الخصوص، وفى الوسط الكروى بصفة عامة، خاصة أن الثنائى تقرر رحيله من النادى بنهاية الموسم الجارى بشكل رسمي.

أحمد فتحى رفض تجديد عقده مع الأهلى منذ أشهر قليلة وأعلن رحيله لنادى بيراميدز بسبب الخلاف حول المقابل المالى، وفيما رفض الأهلى تجديد عقد حسام عاشور فأعلن الأخير أنه سيكمل مشواره مع الساحرة المستديرة رافضاً فكرة الاعتزال فى الوقت الراهن.

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وشهدت علاقة الأهلى بالثنائى توترا واضحا خلال الفترة الماضية، ورغم أن أحداً لا ينكر تاريخ ونجاح الثنائى مع الأهلى طوال السنوات الماضية ومشاركته بشكل واضح فى الكثير من البطولات المحلية والقارية، إلا أن عاشور وفتحى خرجا من الباب الضيّق للأهلى، حسبما يرى قطاع كبير من جمهور الفريق، بل وخبراء اللعبة، حيث فضّل الثنائى لغة المال على الانتماء للأهلي.

مصدر فى الأهلى قال إن الإدارة لا ترغب فى ظهور الثنائى مرة أخرى بقميص الفريق، خاصة فى المباريات الرسمية، منعاً للدخول فى مشاحنات مع الجماهير أو الأعضاء، موضحاً أنه من الأفضل عدم مشاركتهما فى التدريبات حال استئنافها قريباً بعد فترة طويلة من التجميد بسبب "وباء" كورونا.

وأشار المصدر إلى أن الأمر سيكون متروكاً للجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسرى رينيه فايلر، قائلا، "لدينا رؤية بالطبع لكن هناك مديرا فنيا مسئولا عن جميع الأمور الفنية ولا نتدخل فيها، وسيكون الأمر برمته فى "يده"، لكن سيكون هناك تشاور بالطبع مع لجنة التخطيط للكرة لاتخاذ القرار الأنسب للنادى".