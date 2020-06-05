شكرا لقرائتكم خبر عن العروض الخارجية تُثير قلق الأهلي خلال ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى على مدار الفترة الماضية تداول أنباء قوية حول عروض احتراف كثيرة لبعض لاعبى الفريق، الأمر الذى أثار حالة من القلق، خاصة أن هذه العروض ارتبطت باسم أكثر من لاعب مهم ومؤثر بالفريق، وفى مقدمتهم التونسى على معلول والنيجيرى جونيور أجاى ومحمد الشناوى.

ورغم أن هذه العروض لم تأت للأهلى بشكل رسمى وأن معظمها اجتهادات إعلامية فقط وبعضها مجرد "دردشة" مع بعض وكلاء اللاعبين، إلا أن هذه العروض أثارت حالة من التخوّف داخل القلعة الحمراء التى يرغب مسئولوها فى ابتعاد لاعبى الفريق عن مثل هذه الأمور، لاسيما أن النادى يرغب فى استعادة تركيز الجميع الفريق خلال الفترة المقبلة التى يتأهب فيها الشارع الرياضى لاستئناف النشاط الرياضى بعد فترة تجميد طويلة بسبب "جائحة" كورونا.

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العروض المتداولة فى وسائل الإعلام حول رغبة أندية خليجية وأوروبية ضم نجوم الصف الأول فى الأهلى بقيادة معلول والشناوى وأجاى ومعهم السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الذى تلقى هو الآخر عروضاً من أندية خارجية.

من ناحية أخرى، اقترب مسئولو النادى الأهلى من حسم ملف السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق والتجديد له فى غضون الأيام المقبلة من أجل وضع حد للأنباء التى تتناثر فى وسائل الإعلام من وقت لأخر حول تلقى المدرب السويسرى عروضاً من أندية خارجية سواء فى أوربا أو الخليج، حيث شهدت الفترة الماضية أنباء وتقارير إعلامية حول تلقى المدير الفنى للأهلى عروضاً من السعودية والأمارات وسويسرا وبلجيكا قبل أن تشهد الساعات الماضية تناثر أنباء حول رغبة أحد أندية الدرجة الثانية فى أسبانيا التعاقد معه المدرب السويسرى وهى الأنباء التى نفاها المدرب السويسرى لإدارة الاهلى جملة وتفصيلاً كما سبق ونفى تلقيه عروضاً رسمية من أندية خليجية مثلما تحدث البعض مؤخراً .

وعلم ”الخليج 365” أن فايلر أكد لإدارة الاهلى أنه لا يفكر فى هذه الأمور تماماً ولا يشغل نفسه بما يُثار حول رغبة أندية خليجية أو أوروبية فى التعاقد معه لأنه حدد موقفه وسيُجدد للأهلى فى غضون الفترة القليلة المقبلة وتحديداً بعد السفر إلى سويسرا عقب استئناف حركة الطيران المُجمّدة حالياً بسبب وباء كورونا، حيث يرغب فايلر فى التحدث مع زوجته بشأن عدة أمور تتعلق بالتجديد للأهلى، وأهمها أن زوجته ستحضر للأقامة معه فى القاهرة حال التجديد رسمياً، وأكد فايلر للأدارة الأهلاوية أن العروض لا تشغله وأن التجديد للنادى مسألة وقت.