شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء الجودو ينصحون ببدء نشاط اللعبة باللياقة البدنية "أون لاين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت الجلسة التى عقدتها لجنة الخبراء باتحاد الجودو عن اقتراح عودة نشاط اللعبة بتدريبات اللياقة البدنية فقط، مع وضع برنامج يحدده المدير الفنى الجورجى للمنتخب، وذلك منعا للاحتكاك بين اللاعبين خاصة أن الجودو من الألعاب التى تشهد تلامسا بين اللاعبين.

وقال مطيع فخر الدين رئيس الاتحاد، إن الخبراء اقترحوا أن يبدأ نشاط الجودو منتصف يونيو الجارى، بالاكتفاء بتدريبات لياقة بدنية يحددها المدير الفنى للمنتخب حتى تعود الحياة لطبيعتها بالتدريج، وذلك لضمان سلامتهم وصحتهم خاصة أن الاتحاد الدولى سبق وأعلن تأجيل بدء النشاط الدولى إلى نهاية يونيو.

اللجنة تتكون من نبيل مليكة، وناجى مليكة، شريف هنوهم، مجدى الصباغ، محمد لقمان، هشام نبيل، عماد السيد، حلمى حسين، إيمان الجوهرى، معتز مجدى، على أن ينضم لهم عضو من وكالة المنشطات، لتقوم اللجنة بعقد اجتماعات للجنة ووضع القرارات والإجراءات التى سيتخذها الاتحاد للحفاظ على سلامة اللاعبين، خاصة أن اللعبة بها اشتباك وتلامس بين جميع الأطراف.

وطلب اتحاد الجودو، برئاسة مطيع فخر الدين، من الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات وضع تعليمات وبرنامج للاعبى المنتخب، لحمايتهم خلال فترة توقف النشاط، وضمان عدم تناولهم أطعمة قد تحتوى على مواد محظورة دون قصد، ما قد يتسبب فى الإضرار باللاعبين والاتحاد بصفة عامة، خاصة أن الفترة المقبلة تشهد الاستعدادات لأولمبياد طوكيو والبطولات المؤهلة للدورة الأولمبية.