شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد بن قردان التونسي يتواصل مع الفرماوي للعودة قبل استئناف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصطفى الفرماوى، لاعب النادى الأهلى السابق واتحاد بن قردان التونسى حالياً، أنه يترقب فتح المجال الجوى قريباً وإعادة الرحلات الجوية بين مصر وتونس من أجل العودة للمشاركة مع فريقه في الدورى التونسي، خاصة بعد تواصل الفريق معه على مدار الأيام الماضية من أجل التعرف على الموقف الأخير للاعب.

وكان الفرماوى قد عاد إلى مصر مع مجموعة الرياضيين العالقين فى تونس مايو الماضي، على متن رحلة جوية خاصة لاستعادة العالقين فى تونس على إثر أزمة كورونا.

وقال الفرماوى، فى تصريحات خاصة، إن رئيس النادى تواصل معه لإبلاغه بموعد التدريبات، والذى من المقرر أن يكون منتصف يونيو الجارى أو يوم 20 من نفس الشهر على أقصى تقدير، وأنه يتمنى عودة اللاعب من جديد للفريق دون أن تكون هناك أزمة بسبب تعطل حركة الطيران والرحلات الجوية.

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ويحرص مصطفى الفرماوى على خوض التدريبات المنزلية بشكل يومى فى منزله، للحفاظ على لياقته البدنية من أجل العودة إلى فريقه فى الفترة المقبلة، حيث يستهدف لاعب الأهلى السابق الانضمام إلى المنتخب الأولمبى للمشاركة فى أولمبياد طوكيو المقبلة.

وكان الاتحاد التونسى لكرة القدم، أعلن مؤخرًا، عن مواعيد المباريات المتبقية من الموسم الحالى 2019 – 2020، على مستوى بطولتى الدورى والكأس، والتى من المقرر أن تستأنف منافساتها، بداية من شهر أغسطس المقبل، بعد أن توقفت فى منتصف شهر مارس الماضى، فى ظل أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد.

وتعود منافسات الدورى التونسي بمباريات الجولة السابعة عشرة فى ثانى أيام شهر أغسطس المقبل، حيث ستلعب 7 جولات خلال شهر أغسطس، على أن ينتهى الموسم الحالى، بمباريات الجولة الـ26، يوم 20 سبتمبر المقبل.