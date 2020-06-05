شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يعلن موقفه من ضم مدافع الإنتاج الحربي للأهلي فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد مسئولو النادى الأهلى الدخول فى مفاوضات مع نظرائهم فى الإنتاج الحربى لضم محمود البدرى، مدافع الأخير، لارتداء القميص الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لعدم حاجة الفريق لجهود اللاعب. وفى هذا الشأن أكد مصدر لـ"الخليج 365" أن السويسرى رينيه فايلرالمدير الفنى للأهلى لم يطلب ضم محمود البدرى ورفض فكرة تدعيم الدفاع الأحمر من الأساس، بعد فشل محاولات ضم أحمد حجازى نجم المنتخب الوطنى الأول ونادى ويست بروميتش الأنجليزى، حيث كان فايلر يرى أن حجازى هو العنصر الوحيد الذى يصلح لتدعيم الدفاع الأحمر، أما أى مدافع آخر فليس هناك حاجة مُلحّة للتعاقد معه سواء كان مدافع الإنتاج الحربى أو غيره.

من ناحية أخرى، اقترب مسئولو الأهلى من حسم ملف رينيه فايلر والتجديد له فى غضون الأيام المقبلة من أجل وضع حد للأنباء التى تتداول فى وسائل الإعلام من وقت لآخر حول تلقى المدرب السويسرى عروضاً من أندية خارجية سواء فى أوربا أو الخليج، حيث شهدت الفترة الماضية أنباء وتقارير إعلامية حول تلقى المدير الفنى للأهلى عروضاً من السعودية والإمارات وسويسرا وبلجيكا قبل أن تشهد الساعات الماضية تناثر أنباء حول رغبة أحد أندية الدرجة الثانية فى أسبانيا التعاقد معه المدرب السويسرى وهى الأنباء التى نفاها المدرب السويسرى لإدارة الاهلى جملة وتفصيلاً، كما سبق ونفى تلقيه عروضاً رسمية من أندية خليجية مثلما تحدث البعض مؤخراً .

وأكد مصدر لـ"الخليج 365" أن فايلر أكد لإدارة الاهلى أنه لا يفكر فى هذه الأمور تماماً ولا يشغل نفسه بما يُثار حول رغبة أندية خليجية أو أوروبية فى التعاقد معه لأنه حدد موقفه وسيُجدد للأهلى فى غضون الفترة القليلة المقبلة وتحديداً بعد السفر إلى سويسرا عقب استئناف حركة الطيران المُجمّدة حالياً بسبب وباء كورونا حيث يرغب فايلر فى التحدث مع زوجته بشأن عدة أمور تتعلق بالتجديد للأهلى، وأهمها أن زوجته ستحضر للإقامة معه فى القاهرة حال التجديد رسمياً، وأكد فايلر للإدارة الأهلاوية أن العروض لا تشغله وأن التجديد للنادى مسألة وقت.