الخطيب يعقد جلسة مع فايلر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، في حضور مدير الكرة سيد عبد الحفيظ ومترجم المدرب عمرو محب وذلك من أجل مناقشة احتياجات الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة.

وحسبما أفاد المركز الإعلامي للنادي الأهلي فإن الجلسة التي تمت اليوم الجمعة شهدت أيضا الإطمئنان على سير البرامج التدريبية لكل لاعب بشكل منفرد بالإضافة إلى مايحتاجه الجهاز الفني إذا ما قررت الدولة استئناف النشاط الكروي من جديد.

كما عقد مدير الكرة جلسة مع خالد محمود طبيب الفريق من أجل الاطمئنان على الفريق بشكل عام والعناصر المصابة بشكل خاص، كما تطرق الثنائي إلى احتياجات الجهاز الطبي خلال الفترة المقبلة.