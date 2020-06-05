كيف أصبح كريستيانو أول "ملياردير" في تاريخ كرة القدم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

لم تقتصر أرقامه التاريخية على ملاعب كرة القدم فقط، فتجاوزتها لتمتد إلى عالم الاقتصاد، ليصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي أول لاعب كرة قدم في التاريخ تتجاوز ثروته حاجز المليار دولار.

أعلنت مجلس "فوربس" الأمريكية المتخصصة في عالم الاقتصاد قبل أيام قائمتها لأعلى الرياضيين حصولًا على أرباح مالية في العام الأخير، واحتل رونالدو المركز الثاني خلف نجم التنس السويسري روجيه فيدرير، برصيد 105 ملايين دولار، ليصبح رسميًا أول "ملياردير" في تاريخ كرة القدم.

وأصبح رونالدو ثالث "ملياردير رياضي" في التاريخ، حيث سبقه إلى الحاجز ذاته تايجر وودز أسطورة لعبة الجولف عام 2009، والملاكم الشهير فلويد مايويذر الذي تجاوزت أرباحه مليار دولار عام 2017.

ورغم أن الجزء الأبرز من أرباح رونالدو، والذي بلغ 650 مليون دولار، جاء من رواتبه عبر مشواره التاريخي مع لعبة كرة القدم بقمصان سبورتنج لشبونة البرتغالي، مانشستر يونايتد الإنجليزي، ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، إلا أن أسطورة الكرة البرتغالية حقق تقدمًا غير مسبوق خارج ملاعب كرة القدم، بفضل نجاحه الاستثنائي على الصعيد الاقتصادي، مستفيدًا من شعبيته الجارفة.

لعبت شراكة رونالدو مع وكيل الأعمال الشهير جورجي مينديز دورًا كبيرًا في مشوار النجم البرتغالي، ومن المتوقع أن ترتفع أرباح رونالدو من رواتبه في مشواره الاحترافي إلى 765 مليون دولار، مع نهاية تعاقده مع نادي يوفنتوس، والذي يمتد حتى شهر يونيو من عام 2022.

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ولعب تضاعف أعداد متابعي رونالدو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي دورًا كبيرًا في الأرباح الهائلة التي جناها خارج ملاعب كرة القدم، حيث أكدت تقارير بريطانية أن النجم البرتغالي يتقاضى أموالًا تقارب مليون دولار عن كل صورة دعائية يستعرضها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وفي شهر يناير من العام الجاري أصبح رونالدو أول شخص في تاريخ "إنستجرام" يتجاوز عدد معجبيه 200 مليون شخص، قبل أن تتواصل الزيادة الهائلة في عدد محبي النجم البرتغالي، ليبلغ عدد متابعيه 222 مليون شخص، بينما تجاوز عدد متابعيه عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي 427 مليون متابع.

يستفيد رونالدو من تعاقده مع شركة "نايكي" الأمريكية للمنتجات الرياضية بعشرين مليون دولار سنويًا، ووقعت الشركة تعاقدًا "أبديًا" مع رونالدو عام 2016، في واقعة هي الثالثة من نوعها بالتاريخ، بعد التعاقد مع مايكل جوردان وليبرون جيمس أسطورتي كرة السلة الأمريكية بالطريقة ذاتها، كما تساهم تعاقدات رونالدو مع شركات "كلير، هيربالايف وأبوت" في رفع أرباحه إلى 45 مليون دولار سنويًا.

يمتلك النجم البرتغالي علامته التجارية الخاصة CR7 والتي تتضمن مجموعة من خطوط الإنتاج أبرزها للملابس الداخلية والأحذية، كما تقدم خط إنتاج للعطور، ودخلت شركة رونالدو في شراكة مع مجموعة بيستانا للفنادق عام 2015.

وأصبح كريستيانو رونالدو أحد أبرز أساطير لعبة كرة القدم على مدار التاريخ، بعدما تُوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، وساهم في تتويج مانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا عام 2008، قبل قيادته ريال مدريد للقب ذاته أربع مرات.

وكان رونالدو قد وافق على تقليص راتبه بنادي يوفنتوس بنسبة 30% بشكل مؤقت، مساهمة في تجاوز ناديه الأزمة الاقتصادية التي خلفها تفشي فيروس كورونا المستجد في الأراضي الإيطالية.