خاص.. الاتفاق السعودي يفاوض لاعب الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

أكد مصدر مقرب من محمد شريف، جناح الأهلي المعار إلى انبي، أن اللاعب تلقى عرضا من نادي الاتفاق السعودي خلال الساعات القليلة الماضية للتعاقد معه الصيف المقبل.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن محمد شريف تلقى اتصالات رسمية من مسؤول في الاتفاق منذ خمسة أيام للاستفسار عن إمكانية ضم صاحب الـ24 عاما.

وأضاف أن اللاعب رحّب بخوض تجربة الاحتراف، خاصة أن الدوري السعودي من أقوى الدوريات في الخليج.

وأكد المصدر أن الأمر الآن في يد إدارة الأهلي سواء بالقبول أو الرفض، مشيرا إلى أن اللاعب يرحب بأي قرار ومتقبل أي شيء بشأن هذا الملف.

Advertisements

وتابع: "محمد شريف ابن من أبناء النادي الأهلي ويستعد للعودة للفريق في الموسم المقبل، وطموحه كبير جدا للعب مع المدرب رينيه فايلر وحسم جميع البطولات وكتابه تاريخ له".

وأتم المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه تصريحاته قائلا: "عرض الاتفاق ليس الأول، بل هناك عرض آخر من الدوري البرتغالي والإماراتي".

محمد شريف سجل تسعة أهداف مع إنبي في الدوري المصري خلال الموسم الحالي الذي توقف في مارس الماضي، ليحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي المسابقة خلف عبدالله السعيد نجم بيراميدز صاحب الـ13 هدفا.

يذكر أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي استقرت على استعادة خدمات المهاجم محمد شريف عقب انتهاء الموسم الحالي، بحسب تصريحات مصدر مسؤول بالنادي الأهلي في شهر إبريل الماضي.