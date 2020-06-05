محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:
أكد اللواء أحمد سليمان رئيس نادي أسوان أن مجلس الإدارة سيعقد اجتماع طارئ خلال الايام القليلة المقبلة، لحسم موقفهم من استقالة مجدي عبدالعاطي المدير الفني للفريق.
وأشار سليمان في تصريحات خاصة لمصراوي أن القرار معلق من قبول أو رفض الاستقالة لحين أن يتم عقد اجتماع المجلس.
واضاف أنه تفاجأ من موقف عبدالعاطي خاصة وأنه علمه من وسائل الاعلام، مؤكدا أنه لم يخبره بأي شيء قبلها ولم يحدث اتصال بينهما.
وتابع أن النشاط الرياضي في مصر معلق بسبب فيروس كورونا وبالتالي لم يكن هناك موارد ليس على اسوان فقط بل على جميع الأندية.
الجدير بالذكر أن عبدالعاطي أعلن مساء أمس استقالته من تدريب أسوان عبر صفحته على فيس بوك.
كانت هذه تفاصيل خبر أسوان يعلق لمصراوي على أزمة المستحقات واستقالة عبد العاطي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.