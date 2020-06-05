أسوان يعلق لمصراوي على أزمة المستحقات واستقالة عبد العاطي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

أكد اللواء أحمد سليمان رئيس نادي أسوان أن مجلس الإدارة سيعقد اجتماع طارئ خلال الايام القليلة المقبلة، لحسم موقفهم من استقالة مجدي عبدالعاطي المدير الفني للفريق.

وأشار سليمان في تصريحات خاصة لمصراوي أن القرار معلق من قبول أو رفض الاستقالة لحين أن يتم عقد اجتماع المجلس.

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واضاف أنه تفاجأ من موقف عبدالعاطي خاصة وأنه علمه من وسائل الاعلام، مؤكدا أنه لم يخبره بأي شيء قبلها ولم يحدث اتصال بينهما.

وتابع أن النشاط الرياضي في مصر معلق بسبب فيروس كورونا وبالتالي لم يكن هناك موارد ليس على اسوان فقط بل على جميع الأندية.

الجدير بالذكر أن عبدالعاطي أعلن مساء أمس استقالته من تدريب أسوان عبر صفحته على فيس بوك.